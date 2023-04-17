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唐綺陽星座運勢週報：天秤職場戀情機會佳 獅子有升官好運
【唐綺陽星座運勢週報4/17-4/23】
太陽進金牛，評估卡關的事情，如何以更值得的方法來進行，每個人要好好面對金錢及理財的人生關係。水星逆行在金牛，翻出過往與金錢、健康有關的舊東西。冥王星停滯，考驗各個組織是否體制健全。
12星座個別運勢：
金牛：需花時間在家庭生活，感情走居家路線更靠近
巨蟹：工作上注意情緒干擾，感情開啟冷靜模式
處女：輕鬆面對工作表現更好，感情要注意別太執拗
天蠍：為長遠目標砍掉重練，感情多增加個人魅力
雙子：低調點能觀察更多，感情適合高冷路線
天秤：蠟燭多頭燒、要注意健康，職場戀情機會佳
射手：鋪陳未來等待結果，多與另一半討論未來
魔羯：工作上不設限更有創意，感情上要互相體恤
牡羊：好消息頻頻心想事成，感情要細膩體貼對方
獅子：有升官、得獎的好運，感情上請著重身材外表
水瓶：事業上有機會強強聯手，感情上別太犀利
雙魚：工作發揮強項、相信直覺，感情要融入彼此圈子
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