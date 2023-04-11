心理測驗／難溝通或情緒不定？ 一張圖測出你在別人眼中的形象是什麼

每個人的性格不同，所展現出來的樣子與形象，也是五花八門。日本網站「ananweb」近來就分享一則心理測驗，可以看出自己在旁人的眼裡，究竟有著什麼樣的形象。

請問：這張圖片裡的東西，你認為是什麼呢？

你認為圖中的東西是什麼呢？圖擷自ananweb

A 單車座墊 B 枕頭 C 雲朵 D 樹木

選擇A單車座墊的你，形象是「認真有責任感的人」。你有著認真努力的性格，只要被交辦事情，就會盡全力做到最好，因此對其他人而言，也很放心把工作交給你處理。不過有時，你可能會被認為比較難溝通一點，需要時間的消化，才能讓其他人瞭解你的想法。

選擇B枕頭的你，形象是「臨機應變的人」。你有著能夠根據不同的狀況，從中找到對應方式的個性和能力，也因此得到旁人的羨慕。因為你強大的信念及實行能力，讓你相當受到信賴。

選擇C雲朵的你，形象是「天真無邪的人」。你有著像小孩子一樣，天真而浪漫的心靈。因為純粹，所以對各種新事物都充滿好奇心，勇於挑戰各種不同的東西。然而，有時感情太容易顯露，或許會影響到人際關係，因此需要多加注意。

選擇D樹木的你，形象是「感性而創意多的人」。憑著敏銳的感受，你總是能瞬間想到各種不同的點子。凡是接觸到的事物，你很快就能把握到整體樣貌，憑著直覺就能完成事情。若是能再加一點理性思考，相信對你來說更是如虎添翼。