唐綺陽星座運勢週報：雙子座好日子來臨 獅子注意錢的問題
【唐綺陽星座運勢週報4/10-4/16】
星象影響：水星停滯期、冥王星過運、金星進雙子
水星停滯期，個人及大眾思考跟財務、理財有關的事情，探討金融體系的骨牌效應，要小心溝通、當心說錯話，避免發生折返跑等問題。冥王星過運，也會引發金融相關的大變化，這點值得社會大眾關心，不能只是關注理小財。金星進雙子，雙子座的好日子來臨，交通、汽車交易熱絡，旅遊風潮興盛，眾人玩得開心。
12星座個別運勢：
獅子：任務繁多，選擇有效率的方法完成，感情注意錢的問題
天蠍：能解決麻煩起死回生，感情別太多內心戲
射手：鼓起勇氣向前推進，感情要面對現實、避免惡化
水瓶：機會多避免陷入自我心魔，感情不要想太多
牡羊：機會湧來，多拓展人際社交，感情先從朋友當起
雙子：當心太放鬆說錯話，感情別害羞或口是心非亂撩
魔羯：生活充滿工作與責任，要排出時間經營感情
雙魚：有機會開啟新機運，嘗試新風格可招桃花
金牛：職場多參考女貴人的建議，工作氣勢帶動桃花運
巨蟹：事業充滿願景與鬥志，感情上在意未來可能性
處女：工作問題靠實力解決，感情可翻出老問題探討
天秤：跨領域交流收穫多，感情有機會從朋友變情人
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