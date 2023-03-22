奇數熱情、偶數內斂...生命靈數「九宮格」連連看剖析你個性

生命靈數分類的方式，並非只有1～9號人的9種類型，以統計數據來說，生命靈數奇數（1、3、5、7、9）的人，個性較為外顯、熱情、活潑， 並具有強烈的個人意識與想法，而生命靈數偶數（2、4、6、8）的人，個性則敏感、內斂、較少直接表達內心的想法，且願意成為順應大眾的人。

至於生命靈數的可能性組合，如果細算下來，可能會高達四萬組以上的排列方式、甚至更多，因為即使同是2號人，但因為生命靈數九宮格中出現的數字、每個數字出現的次數、是否有連線，以及空缺的數字等不同差異，都會造成出現天差地遠的結果與人格特質。

就完整的生命靈數分析而言，需要透過以下五層數字和資訊的交叉比對與分析，才能解讀出每一個獨一無二的你。

生命靈數九宮格計算方式

步驟一

在紙上寫下自己的西元出生年、月、日，並加總到個位數。

例如：生日為1979 ／ 10 ／ 29，

生命靈數＝ 1 ＋ 9 ＋ 7 ＋ 9 ＋ 1 ＋ 0 ＋ 2 ＋ 9 ＝ 38

→ 3 ＋ 8 ＝ 11

→ 1 ＋ 1 ＝ 2

→最後得到數字為2，就是2 號人。

（如果加總到最後數字為10，就是1 號人，依此類推。）

步驟二

畫出一個九宮格，並依序填上1 ～ 9 的數字（如圖）。

步驟三

分別將西元的出生年、月、日和加總總數過程中， 出現過的數字都在九宮格上畫一個圈，出現一次畫一次、出現兩次就畫上兩個圈，依此類推。

例如：生日為1979 ／ 10 ／ 29， 生命靈數＝

1 ＋ 9 ＋ 7 ＋ 9 ＋ 1 ＋ 0 ＋ 2 ＋ 9 ＝ 38

（1、9、7、9、1、2、9 、3、8 各畫一個圈）

→ 3 ＋ 8 ＝ 11

（11 拆解成兩個1，所以1 加上兩個圈）

→ 1 ＋ 1 ＝ 2

（ 2 加上一個圈）

步驟四

查看自己的星座對應數，並在九宮格上的星座對應數上多畫一個圈圈。

例如：1979 ／ 10 ／ 29，星座為天蠍座，星座數就是8（如圖）。

步驟五

查看自己的九宮格圖中是否有以下的連線組合， 以及這些連線分別主導何種特質。

《溫蒂姐的愛情數字密碼》。圖／出色文化提供

不同的數字密碼組合，代表著個性特質、天生具備的天分和缺點，也意味著未來的人生將會遇到何種挑戰，若能提早做好準備，所碰到的挫折就越少，相對的成功機率也越大。若九宮格中沒有出現連線，代表人生的起伏落差可能比較大，更需要把握當年的流年運勢，運勢好時往前衝、運勢弱時就要保守一些。

生命靈數是將人與生俱來的能量組合進行盤整並提供使用建議，幫助每個人打開生命靈數密碼的鎖，進而激發我們的天賦專長，並補足我們生命特質中所欠缺的部分。

(本文摘錄自《溫蒂姐的愛情數字密碼》，出色文化出版，未經同意禁止轉載。)