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12星座誰最愛放閃？天蠍只想低調帶過 第一名炫耀到讓人超煩

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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當人們有了戀人的時候，會因為開心而想要自誇或是炫耀，有時候看到別人放閃也會替他感到幸福而微笑，但是如果太常出現的話，反而會讓人覺得很厭煩，日本網站「占TV」列出了12星座中「最喜歡放閃」的排行，快看你是第幾名吧！

第12名：天蠍座

天蠍座的人重視隱私，他們對於戀人的部分也會想要低調、保密，即使周圍的人在談論有關於戀愛的話題，他們也能只是默默聽著，如果不小心被問到了，也可以保持緘默的帶過，最可能只有和幾個知心好友分享這個秘密。

第11名：魔羯座

魔羯座屬於比較膽小的類型，他們會擔心若是太張揚自己的另一半，反而會被別人嘲笑，於是即使被問到戀人的話題，也不會談及。

第10名：處女座

處女座的人不像其他星座一樣樂觀，認為自己的戀人是最好的，他們會注意到另一半的缺點，所以他們傾向於抱怨，而不是自吹自擂。

第9名：天秤座

天秤座的人認為炫耀戀人是違背自己美學的行為，所以他們會把戀人的記憶都保存在自己心中，不太會對外炫耀。

第8名：射手座

對於射手座來說，愛情是人生中最美好的事情之一，但是他們也不會沉溺在愛情當中，因此，他們也不太會在大庭廣眾下談論自己的戀人。

第7名：巨蟹座

巨蟹座的人強烈憧憬婚姻，因此不太會在別人面前吹噓，但是，如果已經是決定結婚的情況，他們就有可能開始對自己的感情幸福自誇。

第6名：水瓶座

水瓶座的人看起來很冷酷，不太會為了炫耀而熱情洋溢的談論自己，不過，在社群網路上，他們會毫不掩飾的上傳與戀人互動的照片，向眾人展示。

第5名：牡羊座

牡羊座有著強烈的競爭心，所以會努力爭取到比別人還出色的戀人，並且在別人面前談論自己的伴侶有多麼出色。

第4名：雙魚座

雙魚座是沉溺於愛情的類型，他們總是可以為了戀人而忙碌，即使和別人交談，也會不自覺得將話題導向戀人，並開始誇獎被愛的情況。

第3名：雙子座

喜歡公開交往的雙子座，一但有了戀人，就想要把他們介紹給所有的朋友，為了做到這一點，戀人不僅要有好看的外表，還必須具備社交能力，他們會為了有完美的戀人自豪，也會向很多人炫耀自己的戀情。

第2名：金牛座

金牛座的人通常都不太健談，但是如果戀人送給他們像是飾品等禮物，他們會立刻配戴，如果有人因此讚揚，他們會開心地炫耀說「這是我另一半送我的」，雖然平時比較沉默寡言，但金牛座總是會閃閃發光的自誇戀人。

第1名：獅子

獅子座是一個坦率而天真的星座，與戀人約會的第二天，還可能會回想起當時愉快的畫面，臉上不禁露出笑容，他們會興奮的向旁人說出約會有多麼有趣，他們也經常炫耀戀人，給別人看兩人的甜蜜照片，即使其他人可能會覺得煩人，但看到獅子天真可愛的樣子，可能也就笑笑帶過了。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

獅子 愛情 星座 約會

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