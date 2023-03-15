「愛不對人」好累！想越相處越舒服...12星座適合對象看過來

你常覺得「愛不對人」戀愛好辛苦？可能是你選到不適合的對象了。占星YouTuber安德魯的賤聲房影片《『星座』什麼個性才是真正適合《12星座》的你？你是不是一開始就挑錯對象了‼️》，教你如何從星座找到適合自己個性的戀人，相處起來更容易長長久久。建議參考太陽、金星，金星可以看出各星座表達愛意的方式，和喜歡被對待的方式。

▎火象星座

火象星座在陌生的、不熟的人面前都有保護色，一開始常讓人覺得不好相處，那是他對不熟的人的警戒心保護色。

火象外表看似聰明，但是碰到愛情就變超笨，是「愛到卡慘死」的類型，只要談戀愛智商就直接減半，他們是愛情的勇士，喜歡挑戰高難度戀情。他們很容易胡里胡塗跳進愛河，敢愛敢衝，所以常會在愛情裡吃盡苦頭。

火象非常適合很單純、很純樸的戀人，越沒有心機越好。因為火象對不熟的人的警戒心撐不了多久，當火象有好感會無條件投入、相信對方，就算心裡覺得怪怪的，談起戀愛也會很累。他們會自己騙自己，選擇相信對方，又愛聽甜言蜜語，如果遇到有心機的壞蛋，常常會人財兩失。

但是火象的人常會喜歡上壞壞的、叛逆、不好駕馭的特質，會激起火象征服慾望，建議如果不想受苦，請找單純的人會走更長遠。

▎土象星座

金牛、處女、魔羯

也是喜歡挑戰高難度戀情的星座，火象是想征服對方，享受感情獵人的成就感。土象則是容易被跟自己完全不一樣的人吸引，例如自己個性內向，就容易被外向的人吸引；譬如自己沉默寡言，就容易被幽默風趣、談笑風生的人吸引。土象在感情上有很長的觀察期，卻常死在跟自己完全不同世界的人手上。

土象星座適合跟自己同頻率、同調性的人交往，戀情才能長久。圖片來源/ingimage

土象星座適合跟自己同頻率、同調性的人，一般來說，常有人建議找對象要互補，但是土象星座遇到互補的人，往往會被對方踩在腳底下，建議找和自己不會差很多的人，因為土象內心很悶騷，但除非見過大風大浪，否則你喜歡的類型，你自己都無法駕馭。

如果想要感情長久，相處不累的，找和你很像的人比較保險。但偏偏土象星座耳朵很硬，總愛挑戰高難度的，可能隨著年紀增長，在愛情裡受過很多傷害，才會面對現實。

▎水象星座

巨蟹、天蠍、雙魚

水象星座需要多一點關心，他們在感情裡表現得比較任性，有點像小朋友，喜歡人家哄、說好話，喜歡有被寵愛的感覺。

水象想要有能順利開花結果，長長久的愛情，交往對象建議要選擇成熟穩重的人，他們社會歷練比你多，經驗比你多，年紀大一點也沒關係。因為水象多少有一點戀父、戀母情結，這種有歷練的、成熟的對象比較能給你無限包容、給你想要的寵愛。如果你找年輕人、同年齡的人，可能有很多事要擔心。除非對方也很早熟，否則無法得到你想要的寵愛，會讓水象星座一直演八點檔，得不到想要的關心，整天情緒化吵吵鬧鬧。

水象星座對愛有憧憬，表面上看來是照顧者的角色，其實內心渴望的是互相照顧，甚至對方可以照顧他多一點。建議選成熟穩重的對象，他們會照顧你，可以讓感情走得比較穩比較久。

▎風象星座

雙子、天秤、水瓶

戀愛完全憑感覺走，感覺勝過一切，也是他們走入感情關鍵。但是憑感覺戀愛是有風險的，常常當他們進入愛情會覺得和想得不一樣，懷疑是不是選錯人，看似風向熱度很快消退，感情時常要保持新鮮，真相只是他們原本以為的對象和談戀愛時，是覺得有差距的。

風向適合的對象，是充滿耐心、很獨立，最好還有點成就的人。他們談戀愛需要很大的空間，是屬於不管他，他們會自己來黏你的人。他們個性多變，看起來很聰明，其實在生活上有點小糊塗，所以才需要有細心特質的人在旁邊拉他一下。

風向對很多小事情有情緒，容易胡思亂想，遇到真的大事情反而有擔當，所以另外一半有沒有耐心會很重要。當風向對小事糾結的時候，有耐心的另一半才能開導他們。如果兩人都是急性子，很容易就會起爭執。

風向談戀愛需要很多空間，獨立事業有成的人，不會太黏他們，反而會讓風向覺得是很舒服的狀態。如果是找那種以戀人為主，分分秒秒都要看見的那種太黏的人，會讓風向馬上冷掉，感情也走不長久。

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