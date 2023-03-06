本週「血型+生肖」財運排行！O型這生肖有強勁偏財：不買彩券太可惜

新的一週到來，也代表新的運勢將重新造訪。本週財運最旺的5種人，有機會獲得財神爺的加持，加上今天晚上威力彩頭獎飆11.5億，說不定億元富翁就是你！不過要記得量力而為，不要衝動撒大錢。

第五名：血型B型 x 生肖屬牛

一般上班族的收入，大多來自於固定薪資，較難以有特別的收入，但是本週的你卻不一樣，因為有機會獲得新的任務指派，這點可要好好珍惜，只要圓滿完成上級交辦的工作後，能大幅提升自己的形象，雖不會馬上得到獎賞，但在未來有很大的機會升職加薪，讓財庫持續增加。

第四名：血型A型 x 生肖屬狗

在這段時間，工作上會有小小的額外收益，一些特別的獎金，或是小小的外快，然而較為神奇的是，本周沒有額外開銷，加上這段時間，自己的思緒較為穩定，進而也減少了許多欲望，少了購買欲，也少了娛樂的衝動，在一來一往之間，財庫不知不覺中，又向上提升了一層。

第三名：血型O型 x 生肖屬羊

在生意商場上，難免爾虞我詐，讓自己不敢懈怠，但在本週旺盛的運勢上，有機會收回大筆的貨款，也能接下幾張新訂單，如果是曾經借錢給他人，始終難以討回的債主們，可利用本週的運勢，在柔和勸說下，有望將借出去的錢，以和平的方式順利收回。

第二名：血型AB型 x 生肖屬鼠

最近容易從電視或報章雜誌中，甚至是他人的談話裡，聽到一些投資訊息，請別不在意這些資訊，那可是老天爺給你的一個機會，趕快詳細的去研究，或是詢問專業人員，從中可以找到非常不錯的投資標的，讓平常不太理財的你，也能夠有機會來場金錢遊戲。

第一名：血型O型 x 生肖屬龍

雖說財富需要慢慢累積，不要有不勞而獲的心態，但是本週卻有著較強的偏財運，如不好好運用，就太可惜了，可以試著買一些刮刮樂或彩卷來試試手氣，另外業務人員，也可以嘗試去探訪一些較難以突破的客群，靠著自己的財運，有機會簽訂新合約。

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