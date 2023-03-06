本週「血型+生肖」財運排行！O型這生肖有強勁偏財：不買彩券太可惜

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
圖／ingimage

新的一週到來，也代表新的運勢將重新造訪。本週財運最旺的5種人，有機會獲得財神爺的加持，加上今天晚上威力彩頭獎飆11.5億，說不定億元富翁就是你！不過要記得量力而為，不要衝動撒大錢。

第五名：血型B型 x 生肖屬牛

一般上班族的收入，大多來自於固定薪資，較難以有特別的收入，但是本週的你卻不一樣，因為有機會獲得新的任務指派，這點可要好好珍惜，只要圓滿完成上級交辦的工作後，能大幅提升自己的形象，雖不會馬上得到獎賞，但在未來有很大的機會升職加薪，讓財庫持續增加。

第四名：血型A型 x 生肖屬狗

在這段時間，工作上會有小小的額外收益，一些特別的獎金，或是小小的外快，然而較為神奇的是，本周沒有額外開銷，加上這段時間，自己的思緒較為穩定，進而也減少了許多欲望，少了購買欲，也少了娛樂的衝動，在一來一往之間，財庫不知不覺中，又向上提升了一層。

第三名：血型O型 x 生肖屬羊

在生意商場上，難免爾虞我詐，讓自己不敢懈怠，但在本週旺盛的運勢上，有機會收回大筆的貨款，也能接下幾張新訂單，如果是曾經借錢給他人，始終難以討回的債主們，可利用本週的運勢，在柔和勸說下，有望將借出去的錢，以和平的方式順利收回。

第二名：血型AB型 x 生肖屬鼠

最近容易從電視或報章雜誌中，甚至是他人的談話裡，聽到一些投資訊息，請別不在意這些資訊，那可是老天爺給你的一個機會，趕快詳細的去研究，或是詢問專業人員，從中可以找到非常不錯的投資標的，讓平常不太理財的你，也能夠有機會來場金錢遊戲。

第一名：血型O型 x 生肖屬龍

雖說財富需要慢慢累積，不要有不勞而獲的心態，但是本週卻有著較強的偏財運，如不好好運用，就太可惜了，可以試著買一些刮刮樂或彩卷來試試手氣，另外業務人員，也可以嘗試去探訪一些較難以突破的客群，靠著自己的財運，有機會簽訂新合約。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 生肖運勢 財運

延伸閱讀

威力彩飆11.5億！驚蟄「3生肖財運旺爆」2購買吉時曝光

今天「驚蟄」！ 命理師：3生肖「運勢超強」屬羊正偏財都有

心癢難耐！3生肖「最會發生一夜情」屬蛇慾望深藏不露

2023年生肖財運哪裡來？猴鼠龍要笑口常開、蛇雞牛易破財這樣化解！

相關新聞

本週「血型+生肖」財運排行！O型這生肖有強勁偏財：不買彩券太可惜

新的一週到來，也代表新的運勢將重新造訪。本週財運最旺的5種人，有機會獲得財神爺的加持，加上今天晚上威力彩頭獎飆11.5億，說不定億元富翁就是你！不過要記得量力而為，不要衝動撒大錢。

威力彩飆11.5億！驚蟄「3生肖財運旺爆」2購買吉時曝光

威力彩頭獎連摃13期，今天（6日）晚上開的頭獎預估上看11.5億，剛好又碰上了節氣「驚蟄」，也是太上老君、九天玄女聖誕，可說是好日子。清水孟國際塔羅小孟老師指出，今天財運的方位為南方，最有偏財運的生肖為屬狗、猴、羊的朋友，並且曝光了購買的「良辰吉時」，想試試手氣的民眾，不妨參考看看，但要量力而為，切勿過度投注。

出去玩找他們！最適合當旅伴的「星座組合TOP3」第一名旅行順利無憂

旅行是一個令人興奮和令人回味無窮的經歷，但是在旅途中找到一個好的旅伴，可以讓這段經歷更加難忘和愉快。若能找到最適合一起出遊的夥伴，可以讓你的旅行更加順利和愉快。

口罩鬆綁！一張圖曝「12星座不戴口罩的樣子」天秤狂自拍、處女很謹慎

隨著疫情降溫，中央流行疫情指揮中心口罩鬆綁政策，從今天起學校、幼兒園、課照中心、補習班等，不強制戴口罩，由師生自行決定戴不戴，教育部臉書也在3日貼出一則有趣的貼文，揭露12星座不戴口罩的樣子。

驚蟄到！3星座連15天人氣、財運降臨 命理師曝「1招」可避災

今天(6日)是節氣驚蟄，春雷響萬物動，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，這段期間，受到第一凶星「火星」刑「海王」的星相影響，要特別注交通意外、火災及食物中毒，也可能會有詐騙集團跟槍枝持有者被警方大量掃蕩的情形。但驚蟄期間也會為三個星座帶來好運氣，就是只要努力就會比別人更容易被看見，因而帶來高人氣跟財富，邱彥龍老師說，水瓶、雙魚跟牡羊正是驚蟄期間(3/6-3/21)的幸運兒。

今天驚蟄...適合「打小人」 命理師手把手步驟全攻略

今天節氣進入「驚蟄」，是一年24節氣第3個，命理師楊登嵙說，在習俗中此節氣象徵伏藏於地底的昆蟲，因為春雷而驚醒，象徵蟲蟻...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦