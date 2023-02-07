2023太陽星座投資運！金牛易被騙、獅子有偏財 這星座5顆星機會多

俗話說，「你不理財，財不理你」，新的一年你想你好好理財嗎？星座大師「星星王子」在臉書分享「2023太陽星座理財環境與態度建議」快來看看12太陽星座運勢今年適合布局哪些投資，還有身邊誰是你的財運貴人呢？

♈白羊座(3/21-4/19)

理財指數：☆☆☆

最佳開運色：寶藍色

貴人星座：金牛座

♉金牛座(4/20-5/20)

理財指數：☆☆

最佳開運色：橘色

貴人星座：白羊座

理財建議： 看似美好的投資，風險就愈大，今年你太容易被騙了，而且要騙你的人也真不少，因此莫名其妙的投資花費增加，要整理一下目前的投資，有些不良的投資也要做些處理。 可以多留意與與海洋資源，像是漁業相關的產業，以及海洋原油探勘相關，另外醫藥業、長照業，同時能源相關產業也值得留意。 消費會過於衝動，一時興起的衝動，往往造成收支失衡，尤其是新發行的商品。

♊雙子座(5/21-6/21)

理財指數☆☆☆

最佳開運色：藍紫色

貴人星座：雙魚座

理財建議： 在投資上若太過驕傲，很容易會有看走眼的情況出現，目前變數會是你看不出來的，不論是你自己所看到的，還是他人要你看到的，都有著對未來不確定性的隱藏面。 多留意產業革新的訊息，新興市場、新興產業、高科技、生化產業，以及新能源有值得留意的空間，醫護長照相關的產業也有不錯表現。 消費上會有些浪漫及一廂情願，要小心耳根子太軟，而做了不適當的消費，但是如果一切關係到浪漫，那麼也就無妨了。

♋巨蟹座(6/22-7/22)

理財指數☆☆☆

最佳開運色：天藍色

貴人星座：寶瓶座

理財建議： 今年只有正財，也就是怎麼栽怎麼收，就別想要有什麼偏財運了。不過話雖如此，也還是有些不同與以往的投資管道出現，只是與你過往投資方式的認知有些不同，可以詢問問瞭解的朋友，或是參加相關社團或是同好會聽聽他人的聲音。 投資要看得更遠，並且要以名聲好信譽佳的大型或老牌企業為主，更要向有經驗的人學習。公債、傳統產業與農林業的投資比較適合，尤其是要留意一些這些老字號企業及產業新成立的子公司所要進行的新開發。 消費上最大的支出，可能是與人的聚會上，不過如果目的很明確，這樣的消費卻也可能會對未來很好的投資。

♌獅子座(7/23-8/22)

理財指數：☆☆☆☆

最佳開運色：墨綠色

貴人星座：磨羯座

理財建議： 偏財運挺好的，投機的投資運勢也比平時好，不過最好設好可接受的高點或是停損適可而止，不要過份追高或期待反彈，還是要掂好自己的斤兩。 投資的方向可以著重在國際企業相關的投資，旅遊、觀光、航太也都不錯，就連外幣都可以參考。不過在投資上卻不能太過自以為是，還是要做些分析觀察，過於新穎的投資管道及方式就要小心為上，最好可以將重心放在一些傳統老成的產業及企業上。 消費上要謹慎，尤其是儘量降低自己生活上的欲望，物品還堪用就姑且用之，而且過去的老物件搞不好還能符合流行，多用創意改造一下也不錯。

♍處女座(8/23-9/22)

理財指數：☆☆

最佳開運色：紫紅色

貴人星座：射手座

理財建議： 今年很容易破財及花大錢，因此如果有什麼需要修繕更新的，就趁現在。與其破財在意想不到的人事物上，還不如在沒有變得更糟前修整，以及對自己好點兒。 如果沒有絕對必要，投資最好先觀察後再出手，不過股票市場卻是不錯的，只是要以長期做為合夥人概念來進行長遠投資才有利，另外一些外幣或是黃金相關的投資會有不錯的未來獲利。 此時的消費會有些衝動，如果對自己好倒也罷了，像是出國去玩玩，或是買想了好久的舶來品。

♎天秤座(9/23-10/23)

理財指數：☆☆

最佳開運色：紅褐色

貴人星座：天蠍座

很適合做長期投資的時期，因此不見得要獨立投資，可以與人合夥，不僅可以分散風險，也能輕鬆獲利，只不過不能全都聽他人所說的，你自己的評估也很必要，有什麼意見及疑慮也要第一時間提出來。 平時自己所擅長的投資與產業，此時都有挺好的掌握，像是流行時尚的產業、與美麗相關的產業，就連文化新聞產業也都不錯。另外，也可以多留意回收業、醫藥相關產業。 消費上要留意，很容易買到不良品、瑕疵品，最好再三檢查，尤其是二手物品就更容易買到嚴重瑕疵的整修品，同時消費時也可能會出現權益受損或是沒有提供的情況出現。

♏天蠍座(10/24-11/22)

理財指數：☆☆☆☆

最佳開運色：寶藍色

貴人星座：天秤座

理財建議： 今年要精算投資才有較好的獲利，實際的經驗與分析才能使你在投資市場殺出血路，不過與其做投機的投資，還不如將自己的正職做好。 在投資上可以著重在服務業、醫療業、化工業、資源回收業，同時也可以留意時尚文化、醫美相關的產業。 消費上最好多比較評估，當然也不是要銖錙必較，自己覺得夠了就好了，不過社交方面的花費也會增加，不過若是增加人際關係，也增進了人脈，沒什麼不好。

♐射手座(11/23-12/21)

理財指數：☆☆☆☆

最佳開運色：淺綠色

貴人星座：處女座

理財建議： 今年的投資可得要打鐵趁熱，一些明星產業可以加緊投資，但是得是第一、二波，跟風的投資就免了，免得被套牢，當然更要進行你擅長的投資管道才行，偏財還不錯，不過見好就收別戀棧，而且今年投資最忌諱氣盛及驕傲，小心你在明處，暗處會有人給你假消息。 高級的流行時尚品牌、或是正流行的相關投資、光電、太陽能相關產業，觀光產業，以及農業方面的投資也不錯。投資要明著來，絕對不可進行暗盤、內線相關不當訊息的投資。 消費就要精打細算一些，不需要比拚新的流行時尚，等到有好的折扣再買也不遲。

♑磨羯座(12/22-1/19)

理財指數：☆☆☆☆

最佳開運色：暖黃色

貴人星座：獅子座

今年雖然很容易擔憂，不過這也讓你更小心面對投資，保守是對的，尤其是做好穩定獲利的投資，不要聽信高獲利的訊息，要先顧好自己根源的本業，要將投資的資源收集好了再進行。 在房地產、建築業、倉儲業、能源儲存，以及任何跟家庭相關的方向都可進行，同時也可以做些一些目前市場上的明星產業的長期投資。 消費上可能會有些海派，而且也可能會有突然的高級時尚的消費衝動，這倒也不是不行，只是自己量力而為，有時不見得要多高的消費就能擁有高級享受。

♒寶瓶座(1/20-2/18)

理財指數：☆☆☆

最佳開運色：灰白色

貴人星座：巨蟹座

理財建議： 多留意市場相關的投資訊息，更要抱著學習的心態來面對，這樣反而能得到許多很正面的投資學習，因此，要試著放下身段及不屑態度看待，默默的不表態也能有所獲得。 投資上可以多著重在交通、旅遊、電商、通訊、傳播產業，甚至是電子相關產業，同時一些與物流有關聯的倉儲相關鏈結與產業也能多注意。 消費上要能累積更多的資源做更有效及長遠享受的消費，也就是買十次地攤貨，不如買一次好的正品還比較能用得更長久，同時家中物件也許到了需要更新及維修的時候了。

♓雙魚座(2/19-3/20)

理財指數：☆☆☆☆☆

最佳開運色：黃色

貴人星座：雙子座

之前的努力與投資開始獲利，目前的投資理財方向對未來財務規劃有深遠的影響，穩健最重要！資源要用在最對、最好的投資上，尤其要先注意最早及最多獲利的投資上。 與金融相關、資源開發的投資很值得參與，尤其是要佈長線。同時也可能多留意物流相關的產業，電商、旅遊、消費性電子商品相關的市場也不錯的機會。 消費容易喜新厭舊，尤其是被新的功能給吸引了，卻因此反而浪費金錢在買入賣出上，尤其是在路上走著走著就被吸引了，就連購物網站及頻道都能讓你心動而破財。

註：文中星座專有名詞，皆為作者屬意使用。

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