殺破狼周運勢／天蠍小心荷包大失血 摩羯感情有意外驚喜

殺破狼2023年1月23日～1月29日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，與金星、土星同宮，在新春期間結識有智慧的長者，對未來有一定的啟發與幫助。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，可獲得好人緣。

旅遊運方面，在旅遊宮位的火星相位良好，在年假時期遠行遊玩，達成自己到好幾個景點朝聖的目標，並購買許多伴手禮，送給親朋好友。某些白羊座會挑戰高難度的旅行方式，實現很久以前就想達標的成就。

本週須注意的部分

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，出遠門前請詳細檢查車況和行車記錄器，發生行車糾紛與被開罰單的機率較高。搭乘大眾交通工具時，也要當心碰傷或是突發事件，使許多事情受到延誤。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星逐漸受到太陽影響，新春期間須多準備一些現金，會有親友突然拜訪，紅包現金不夠用。積蓄在過年期間瞬間減少許多，對資金的短缺會有些焦慮。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，與金星、土星同宮，新的一年將轉戰新的職務或產業，挑戰性較高，但發展性也比較長遠。新月期間，可許下與工作、事業、成就有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，金星週末進入人際關係宮位，會收到許多贈禮，而且都是你需要或是你喜歡的東西。某些金牛座在新春期間的交際應酬較多，會與許多很久不見的朋友相聚。

遠行運方面，水星在遠行宮位順行，新春期間會撥出時間選擇到海外旅遊，嘗試在特殊的交通工具上過夜，順便節省通勤的時間，會是個非有有趣的經驗。某些金牛座則是很有效率地到嚮往的景點打卡，旅行過程十分愉悅。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，新春期間的花費會比往年更多，除了包紅包的例行開銷之外，回鄉的交通票價比以往還高，或是會到高級的飯店圍爐吃年夜飯，服務費用昂貴，和家人團聚需支付的費用使你感到吃不消。

雙子座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，與金星、土星同宮，會在新春期間到海外旅遊，或是在未來有遠行的計畫。新月期間，可許下與海外旅遊、國外留學、交換學生……相關的願望，會有良好的能量幫助。

金錢運佳，水星在財務宮位順行，有小小的偏財運，可買彩券試試手氣。打麻將時思慮清晰、手氣不錯，胡牌的機率很高。不喜歡賭博的雙子座，也會收到許多長輩的壓歲錢。

本週須注意的部分

健康運方面，水星持續在疾厄宮位順行，同時火星在命宮順行，新春期間要當心病毒感染，造成呼吸系統發炎不適。同時注意血光之災，容易發生意外傷害，出門在外要把常備藥品帶好。

感情運方面，在心靈宮位的天王星逐漸與太陽呈現4分相，暗戀的對象會做出一些令你不知所措的行為，可能想測試自己的魅力，或是惡作劇。面對情感時請稍微嚴謹一些。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，與金星、土星同宮，可完成一些債務、帳單的清償，或是停損投資，現金落袋為安。新月期間，可許下財務、債務、理財、投資、偏財……等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星相位良好，這段時間到國外散散心，放鬆心情，可讓自己的情緒較為平穩，達到身心靈舒緩的效果。某些巨蟹座則是會帶國外的友人到自己的家鄉遊覽。

本週須注意的部分

健康運方面，太陽、金星、土星齊聚疾厄宮位，當心病毒感染，造成喉嚨發炎，不斷咳嗽。注意氣候的溫差，容易造成心血管方面的不適。同時需控制好慢性疾病，飲食與適度的運動可改善身體狀況。

人際觀係方面，天王星在人際關係行進，過年時會有親朋好友帶著小孩來拜年，屁孩表現十分中二，還要討紅包，看了就討厭。某些巨蟹座在新春時期會想躲到海外去，不想被任何人打擾，親戚們會覺得你很孤僻、怪異。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與金星、土星同宮，與情感對象到彼此的家中拜訪，雙方家長也會開始商討婚事。新月期間，可許下與感情、婚姻有關的願望，會獲得新月的祝福。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星相位良好，過年期間交際應酬的邀約不斷，也會有許多親戚來拜訪你，會與許多很久不見的好朋友們見面聚餐，感覺格外熱鬧溫馨。

本週須注意的部分

工作運方面，水星與冥王星齊聚在工作宮位，新春期間還要值班，堅守在工作崗位上，不能放心放假休息。某些獅子座則是會趁著新春假期兼任一些臨時性的工作，幫忙親朋好友，順便賺點零用錢。

健康運方面，水星與冥王星齊聚在健康宮位，過年與親朋好友團聚，要當心病毒感染，引發呼吸系統的問題，感冒的機率也較大。打麻將、追劇時要記得攝取水份，不要久坐，容易造成泌尿系統發炎。

處女座：

整體運勢

健康運方面，新月發生在健康宮位，與金星、土星同宮，身體健康有好轉，慢性疾病的問題獲得控制，新月期間，可為自己的身體健康許下願望，會獲得良好的能量庇佑。

金錢運方面，木星持續在財務宮位行進，偏財運頗佳，可買彩券試試手氣，與家人打麻將手氣佳，聽牌時容易自摸。不喜歡賭博的處女座，過年時出門消費也會因為特殊的身份獲得各種優待。

感情運方面，金星在週末進入感情宮位，與海王星合相，即便日子過得再怎麼辛苦，情感對象的體貼會讓你感到心靈受到滋潤。單身的處女座，受到委屈時，遇到出面挺身袒護的人，突然感到怦然心動。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽、冥王星、金星齊聚工作宮位，同時火星持續在志業宮位行進，大家都在放年假的期間，還要繼續堅守崗位，甚至要值班，多賺一些錢，十分辛苦。某些處女座則是會在過年期間找份兼職多掙些錢，不然沒有安全感。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛、子女宮位，與金星、土星同宮，與喜歡的對象情感更進一步，會正式交往，甚至同居。某些天秤座則是會收編毛小孩，陪伴在身旁。新月期間許下與戀愛、寵物、小孩相關的願望，可獲得新月的祝福。

遠行運佳，在旅遊宮位的火星與娛樂宮位的太陽有良好連結，年假期間到國外遊玩渡假，會十分愉快，處處充滿驚喜，甚至巧遇名人。某些天秤座則是飛到海外參加偶像的演場會，感覺很high。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，新春期間偏財運不錯，可買彩券試試手氣，打麻將會一直連莊，不過一旦放炮，反而會賠了夫人又折兵，小賭怡情即可。

本週須注意的部分

健康運方面，金星週末進入健康宮位，與海王星同宮，當心病毒感染或感冒，造成喉嚨發炎。年假期間常常熬夜追劇，或是旅途勞頓，作息大亂，精神狀況不佳，同時眼睛也會感到不舒服。

天蠍座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，與金星、土星同宮，春節期間入住剛裝潢完成的居所，感覺萬象更新。某些天蠍座的家中有新成員加入，過年會很熱鬧。新月期間，可許下與家庭、家宅有關的願望，會獲得新月的庇佑。

感情運方面，金星週末進入戀愛、子女宮位，與海王星同宮，過年期間會留下一些時間與喜歡的人一起渡過，兩人關係更進一步。某些天蠍座則是會想收養寵物，或是與小孩一起相處，渡過難得的悠閒時光。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，年假期間依然要注意血光之災，容易發生意外傷害，同時水星與冥王星齊聚交通宮位，需特別注意交通安全，避免涉入危險的地方，可能因此危及生命。

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，會需要發很多紅包給晚輩，荷包大失血。過年期間不要沈迷賭博，不論是買彩券或打麻將都會輸得一塌糊塗。小賭怡情即可，見好就收。

射手座：

整體運勢

旅遊運佳，新月發生在旅遊宮位，與金星、土星同宮，會趁著年節假期到人煙較稀少的私房景點遊覽，或是預備著未來旅行的計畫，正在預定交通票券和旅店。新月期間，可許下與旅行有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的水星與冥王星相位良好，新春期間會接一些臨時性的兼差，多賺一些零用錢。某些射手座則是將有限的存款做有效的分配，紅包錢會以巧妙的方式節省下來。

感情運方面，木星在戀愛、子女宮位行進，同時火星在感情宮位行進，與情感對象有更多時間相處，親密關係頻繁，兩人也有生育的計畫，此時懷孕的機率較高。某些射手座則是會收編毛小孩，有寵物陪伴，心靈有寄託。

本週須注意的部分

健康運方面，天王星持續在健康宮位行進，新春期間依然要正常作息，容易因飲食與睡眠不正常，造成內分泌失調、長痘痘，或是起疹子。女性射手座則是會有生理期大亂的現象。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，與金星、土星同宮，會被上司微幅調薪，或是獲得新的收益來源。新月期間，可許下金錢、物質、經濟改善……等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的天王星相位良好，喜歡的人會讓你有意外的驚喜，兩人關係也會更為拉近。有小孩或是寵物的摩羯座，孩子會做出一些貼心的舉動，感到受寵若驚。

旅遊運方面，金星週末進入旅遊宮位，會趁著年假快結束前到外地走春，或是入住飯店，享受美食與尊貴的服務，在假期結束前先蓄積能量，放完假才更有動力工作。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在健康宮位行進，處理食材或吃東西時要注意刀火燙傷見血光。此外，水星與冥王星齊聚命宮，當心病毒感染，引發呼吸系統問題，注意水分攝取，泌尿系統較為脆弱。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，與金星、土星同宮，新春期間會需要重新思考與規劃未來的生活與工作方向，新月期間，可到廟宇拜拜、許願，新的一年將會有新氣象。

金錢運方面，金星週末進入金錢宮位，領到不少壓歲錢或紅包，會想買些平常捨不得買的好東西犒賞自己。或是從事較為昂貴的消費，吃些美食；或是享受較為高級的服務。

感情運方面，火星持續在戀愛、子女宮位行進，喜歡的人會較為主動，甚至在假期的時候來拜訪，或是開車帶你出遊。某些水瓶座則有懷孕的跡象，或是收編快要生產的小動物。

本週須注意的部分

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星受到水星影響，遠行出遊會遇到交通方面的麻煩問題，要搭乘的班次被無預警取消，或是因為太過大意而遲到，需要改變規劃好的行程。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，與金星、土星同宮，暗戀的對象會對你暗示一些若有似無的感覺，但很怕誤會對方的意思。新月期間，可許下與曖昧關係、靈魂伴侶相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，在家宅宮位的火星與木星有良好連結，受到家中長輩疼愛，即便成年了，還是會收到大紅包。某些雙魚座則是會有許多親戚朋友來拜訪，家中十分熱鬧。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，雖然沒有出遊計畫，但會有親朋好友突然提議到某個景點走走春，會發現令人驚喜的私房景點。某些雙魚座則是會在新春期間到海外旅遊，躲避一些討厭的親戚打擾。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到水星影響，年節期間會有許多人情債要還，花在打點人際關係的金錢較多。某些雙魚座則是在過年前收到大筆的刷卡帳單，發現嚴重超支。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

【更多精采內容，詳見 殺破狼占星手記Blog 】

商品推薦