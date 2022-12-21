房事是大忌！冬至6禁忌「傷身又帶衰」 這時間後別外出

每逢冬至通常格外寒冷，因此在傳統習俗上也有許多相關禁忌，清水孟國際塔羅小孟老師即列出6點冬至禁忌，包含外出時間、湯圓數量都有講究，免得民眾冬至這天開運不成，反而招致衰運。

1.不可以房事

冬至氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力太旺盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，容易傷到元神。

2.晚上避免旅遊外出

「周禮春官神仕」中提到「以冬日至，致天神人鬼」，因此冬至在古代人來說為鬼節，建議晚上9：00後不要外出，外出可攜帶鹽巴。

3.嫁出去的媳婦不要回娘家

因為冬至這天氣溫低寒，倘若媳婦回娘家路途遙遠，在途中萬一感冒生病回家後會傳染給公婆，公婆大多年長，萬一冬天生病會更加嚴重，因此冬至媳婦避免回娘家。

4.不宜熬夜晚睡

冬至相當寒冷，太晚入睡容易陽氣下降，陰氣旺盛導致氣場欠佳，且冬至有小過年的意涵，若在冬至陰氣旺盛會影響來年運途。

5.吃湯圓要雙數

冬至吃湯圓一定要雙數，不可以是單數，若是單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞；雙數代表能夠幸福圓滿，成雙成對，又可以添歲又添福。

6.忌逞兇鬥狠

冬至為節氣變化之日，情人朋友外出不可以吵架動怒，以免氣場轉換壞了磁場。

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