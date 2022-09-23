快訊

陳時中洗人設反丟青年票 急端政策牛肉能翻轉選情？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小孟塔羅：意外好運還是貴人現身？測年底前我的偏財運指數

聯合新聞網／ 文／小孟
新台幣。（本報系資料庫）
新台幣。（本報系資料庫）

農民曆翻到有羅盤圖案的那一頁，這頁總綱中都會有一段《黃帝地母經》，其中「高低盡得豐」、「穀麥益江東」、「禾稻穗重重」可看出今年是豐收的一年，然而你是否有把握住壬寅年的好運呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，年底前我的偏財運指數？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Ciro Marchetti & Sasha Marchetti(The Marchetti Tarot)




A：良機的錯失，偏財運指數30分。(錢幣四正位)

牌面上放著一個男生的照片，一雙手從照片背後伸出拿錢。

A：良機的錯失，偏財運指數30分。(錢幣四正位)
A：良機的錯失，偏財運指數30分。(錢幣四正位)

這張牌表示你的擔憂正好是你的阻礙。例如：當有人主動跟你分享投資機會，或在面對自己想嘗試的賺錢計劃時，思索過程不斷冒出的擔心念頭，使你考慮再三而與賺錢良機擦身而過。小孟老師在此提醒你，雖然表面上看似沒有損失，但其實好的機會不會天天有。

B：好運的降臨，偏財運指數60分。(錢幣一正位)

牌面上中央有一顆金色錢幣，旁邊有狐狸、松鼠、貓頭鷹。

B：好運的降臨，偏財運指數60分。(錢幣一正位)
B：好運的降臨，偏財運指數60分。(錢幣一正位)

這張牌表示你會有意想不到的好運。例如：統一發票、樂透彩或刮刮樂幸運中獎，參加摸彩或抽獎活動被抽中，買福袋商品會獲得不錯的東西，親朋好友主動請你吃飯等等。小孟老師在此提醒你，有參加抽獎活動要把存根收好，設一下提醒開獎的時間才不會錯過唷！

C：冒險的失策，偏財運指數10分。(錢幣七正位)

牌面的男子用雙手持著木棍，下方長著七朵盛開的向日葵。

C：冒險的失策，偏財運指數10分。(錢幣七正位)
C：冒險的失策，偏財運指數10分。(錢幣七正位)

這張牌表示要小心到頭來一場空。例如：你有想要投資的東西，也許是市場的熱門，或者是想嘗試、有興趣的事物，實際執行過程卻發現事與願違，付出的錢最終只有換來經驗。小孟老師在此提醒你，要做自己真正拿手，或能夠掌控的事物，不要因為別人可以，就自己貿然嘗試。

D：投資的收成，偏財運指數99分。(錢幣二正位)

牌面上樹木的根演變成左腳，穿著芭蕾舞鞋佇立在石頭上。

這張牌表示你會有投資方面的收穫。例如：有在做股票的買賣、基金的投資、不動產交易、外幣的匯差等等，無論是長期或短線，在年底前都會有不錯操作獲利。小孟老師在此提醒你，先前投資有卡住現象的人，年底前可以期待反彈，甚至有虧轉盈的機會唷！

E：慷慨的貴人，偏財運指數80分。(錢幣六正位)

牌面上懸掛一個牛頭的鐘擺，下方伸出的手握住一枚錢幣。

E：慷慨的貴人，偏財運指數80分。(錢幣六正位)
E：慷慨的貴人，偏財運指數80分。(錢幣六正位)

這張牌表示你會有很棒的貴人運。例如：做銷售或需要業績性質的工作的人，你會遇到跟你下大單的客人，或者是幫你介紹其他客戶給你，因而你會有不錯的業績獎金。小孟老師在此提醒你，貴人不見得看得出來，所以面對每個客戶時，都要用最真摯的態度對待。

偏財運 指數 塔羅牌 統一發票

延伸閱讀

想談戀愛好難！爛桃花比正桃花還旺的4大星座 雙魚、射手竟然都上榜

喜新厭舊！四個星座永遠追求新鮮感 需要他的時候總是靠不住

節氣秋分禁忌曝光！4生肖需避災 準備「1飲品」迎財運

周日統一發票開獎！本週秋分「血型+生肖」財運TOP5 A型這組合有奇蹟好運

相關新聞

關鍵節氣秋分到 命理專家：下半年全球內鬥嚴重 國際衝突檯面化

今天(9/23)進入秋分，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，秋分是全球重要關鍵節氣，此刻土星正逆行在水瓶，天王星逆行在金牛相刑，所以國際間9月到隔年3月底，各國領袖、官員、企業家、知名人士會有大量會議交流，但值得注意的是，大多會直言不諱不再藏著噎著，連帶也會出現情緒化恐嚇、連哄帶騙、不講理或死皮賴臉的誇張行徑。

小孟塔羅：意外好運還是貴人現身？測年底前我的偏財運指數

農民曆翻到有羅盤圖案的那一頁，這頁總綱中都會有一段《黃帝地母經》，其中「高低盡得豐」、「穀麥益江東」、「禾稻穗重重」可看出今年是豐收的一年，然而你是否有把握住壬寅年的好運呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，年底前我的偏財運指數？

每日星座運勢／水瓶工作會報要注意 不適宜開玩笑

2022-09-23牡羊座短評：今天心緒不寧，容易被外界因素影響自己的判斷。【整體運★★☆☆☆】感情投入很多，收效卻不明顯，不要將責任歸咎於對方，也得在自己身上找找原因。理財會遇到突發狀況，喜憂參半，

周日統一發票開獎！本週秋分「血型+生肖」財運TOP5 A型這組合有奇蹟好運

天氣逐漸轉涼，代表著秋分時節到來，此刻每個人也將遇上不同的運勢。日本網站「ananweb」最近就以血型與生肖進行分析，選出五個本週財運最旺的組合。

節氣秋分禁忌曝光！4生肖需避災 準備「1飲品」迎財運

今年秋分在9月22日，秋分與春分是一年裡白天與夜晚等長的日子，秋分又稱為平分秋天，因為當天晝夜等長，秋分後北半球開始晝短夜長，氣溫逐漸降低，這時有以下幾個禁忌與生肖要當心。

秋分後大轉運？這3大生肖「幸運降臨、好事連連」

「秋分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」——漢‧董仲舒《春秋繁露‧陰陽出入上下篇》

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。