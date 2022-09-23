小孟塔羅：意外好運還是貴人現身？測年底前我的偏財運指數

農民曆翻到有羅盤圖案的那一頁，這頁總綱中都會有一段《黃帝地母經》，其中「高低盡得豐」、「穀麥益江東」、「禾稻穗重重」可看出今年是豐收的一年，然而你是否有把握住壬寅年的好運呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓神秘的塔羅牌告訴你，年底前我的偏財運指數？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Ciro Marchetti & Sasha Marchetti(The Marchetti Tarot)

牌面上放著一個男生的照片，一雙手從照片背後伸出拿錢。

A：良機的錯失，偏財運指數30分。(錢幣四正位)

這張牌表示你的擔憂正好是你的阻礙。例如：當有人主動跟你分享投資機會，或在面對自己想嘗試的賺錢計劃時，思索過程不斷冒出的擔心念頭，使你考慮再三而與賺錢良機擦身而過。小孟老師在此提醒你，雖然表面上看似沒有損失，但其實好的機會不會天天有。

B：好運的降臨，偏財運指數60分。(錢幣一正位)

牌面上中央有一顆金色錢幣，旁邊有狐狸、松鼠、貓頭鷹。

B：好運的降臨，偏財運指數60分。(錢幣一正位)

這張牌表示你會有意想不到的好運。例如：統一發票、樂透彩或刮刮樂幸運中獎，參加摸彩或抽獎活動被抽中，買福袋商品會獲得不錯的東西，親朋好友主動請你吃飯等等。小孟老師在此提醒你，有參加抽獎活動要把存根收好，設一下提醒開獎的時間才不會錯過唷！

C：冒險的失策，偏財運指數10分。(錢幣七正位)

牌面的男子用雙手持著木棍，下方長著七朵盛開的向日葵。

C：冒險的失策，偏財運指數10分。(錢幣七正位)

這張牌表示要小心到頭來一場空。例如：你有想要投資的東西，也許是市場的熱門，或者是想嘗試、有興趣的事物，實際執行過程卻發現事與願違，付出的錢最終只有換來經驗。小孟老師在此提醒你，要做自己真正拿手，或能夠掌控的事物，不要因為別人可以，就自己貿然嘗試。

D：投資的收成，偏財運指數99分。(錢幣二正位)

牌面上樹木的根演變成左腳，穿著芭蕾舞鞋佇立在石頭上。

這張牌表示你會有投資方面的收穫。例如：有在做股票的買賣、基金的投資、不動產交易、外幣的匯差等等，無論是長期或短線，在年底前都會有不錯操作獲利。小孟老師在此提醒你，先前投資有卡住現象的人，年底前可以期待反彈，甚至有虧轉盈的機會唷！

E：慷慨的貴人，偏財運指數80分。(錢幣六正位)

牌面上懸掛一個牛頭的鐘擺，下方伸出的手握住一枚錢幣。

E：慷慨的貴人，偏財運指數80分。(錢幣六正位)

這張牌表示你會有很棒的貴人運。例如：做銷售或需要業績性質的工作的人，你會遇到跟你下大單的客人，或者是幫你介紹其他客戶給你，因而你會有不錯的業績獎金。小孟老師在此提醒你，貴人不見得看得出來，所以面對每個客戶時，都要用最真摯的態度對待。