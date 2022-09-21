節氣秋分禁忌曝光！4生肖需避災 準備「1飲品」迎財運

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聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖／ingimage
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今年秋分在9月22日，秋分與春分是一年裡白天與夜晚等長的日子，秋分又稱為平分秋天，因為當天晝夜等長，秋分後北半球開始晝短夜長，氣溫逐漸降低，這時有以下幾個禁忌與生肖要當心。

1、不宜穿露背裝：

秋分開始天氣轉涼，穿露背裝容易著涼感冒。

2、諸事不宜：

秋分諸事不宜，不宜搬家、入厝、結婚、宴客。

3、注意用火：

秋分有火字，火災容易頻傳也容易火燒，務必檢視家中用火之地，老舊電器宜丟棄。

4、不宜吃冰冷食材

秋分陽氣衰退、陰氣漸強，因此不宜吃過涼食物，以免體質太寒睡眠較差，腸胃不適。

四生肖注意健康

1、屬豬：注意腦血管。

2、屬猴：注意跌倒與筋骨。

3、屬羊：注意腸胃不順。

4、屬馬：注意感冒與身體轉寒。

秋分開財方法

古人說秋分祭月，因此可選在9月22日跨9月23日晚上12：00，用一杯水朝天禱告自己的財運願望，再喝下即可。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

秋分

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