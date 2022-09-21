節氣秋分禁忌曝光！4生肖需避災 準備「1飲品」迎財運

「每當需要你的時候，你總是靠不住」，你是否有這樣的朋友？你需要對方的時候，對方永遠在新的方向，總是不能在你身邊幫你，也無法給你需要的訊息。靠人人不牢，靠自己最好，不當新人，不為舊人，只當自己人。來看看哪四個星座，總是喜新厭舊，永遠追求新鮮感？！

2022-09-20 15:10