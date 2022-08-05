本周日立秋！ 命理師：4生肖「五福運來」財運旺翻

在裴洛西訪台帶來的餘波震盪、兩岸情勢緊張中，節氣即將進入立秋，除了局勢讓人不安外，國際天星風水命理專家邱彥龍也提醒，7月5日到8月21日這段期間火星、天王星凶星坐落在金牛座，金牛代表財富跟價值觀，意味著這短期間詐騙跟暴力集團會越來越猖狂，騙財騙色事件也會持續攀升。

邱彥龍老師表示，8月7日正式進入立秋，秋老虎發威，虎視眈眈，《易林·屯之小過》曰：『痴狂妄作，心誑善惑。迷行失路，不知南北。』大環境會被不安、詐騙、暴力、疾病所籠罩，有一波未平一波又起的趨勢。

但小確幸是，在這個節氣裡(8/7-8/23)會有四個生肖五福降臨，財運興旺，分別是：

Top4 ： 牛

屬牛的朋友，在立秋期間可以多多參與團體、朋友聚會，能有邊玩邊賺錢的機會，開心與正能量能為你帶來好運與福氣，但請記住切勿與人爭辯，因為改變別人的思維是最愚蠢的行為，小心帶來反效果。

Top3 ： 雞

屬雞的朋友，立秋期間表現亮眼，容易成為焦點，名氣與財氣大增，靠講話行銷自己，財富會來得很快，但也要注意他人誇大不實的欺騙，遠行跟海外運不好，容易有意外危險。

Top2 ： 狗

屬狗的朋友，立秋時節事業與學術、學業的第六感極強，有如神之加持，財運亨通，但還是要慎防小人搗鬼，發揮自己能言善道的功力，就可以化解危機。

Top1 ： 虎

屬虎的朋友，立秋期間第六感爆棚，保持光明剛正之心，正財、偏財會一併到來，凡事合法合規，親力親為，再加上若能懂得溝通、協調跟行銷之術，就能運用超強的靈感，讓自己心想事成，五福運來。