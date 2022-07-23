十二星座女「誰對妳一見鍾情」 魔羯難接近反吸引到這類男人

有時在感情世界中，只要第一眼對了，喜歡的心情就會自然湧上。日本網站「ananweb」最近就分析十二星座的女性，容易讓什麼樣的男性對妳一見鍾情。

牡羊座

會第一眼看上牡羊女的，是能夠獨立自主，處事幹練，個性積極的男性。站在想找「像朋友一樣好相處」對象的男性而言，牡羊女也是很合適的對象。

金牛座

個性內斂，能讓人安心相處的男性容易看上金牛女。且溫柔敦厚的金牛女，也是尋求治癒的男性理想對象。

雙子座

知識豐富，善於言談的男性容易喜歡上雙子女，認為和這樣的人相處，每天都能獲得不同的快樂。另外，反應快速的男性，則是雙子女喜歡的對象之一。

巨蟹座

心思細膩的男性容易喜歡巨蟹女。而個性慎重的巨蟹女，在應對時需要展現出細心的一面，才能取得她們的信任。另外，她們也喜歡深入鑽研單一事物，表現出認真態度的男性。

獅子座

有兩種男性容易看上獅子女。一種是意志堅定，有著強烈的使命感，全心投入在工作與目標上的男性。另一種則是會需要女友幫忙，具有包容和療癒能力的「年下男」。

處女座

做事認真，做事規規矩矩的男性容易喜歡上處女座女性。而散發出獨特清潔感的她們，看上的是知行合一，誠懇而有常識的男人。

天秤座

外觀時髦，找不到缺陷的男性，容易對天秤女一見鍾情。兩者之間也容易發現彼此是很相像的人，進一步拓展出感情。

天蠍座

天蠍女個性內向且慎重，儘管她們容易是男性一見鍾情的目標，但自己卻容易選擇多方觀察。如果男性展現出「誰也不讓」的氣勢，就容易吸引到她們的目光。

射手座

好奇心旺盛，行動力強大的男性容易喜歡上射手女。在她們的一言一行當中，經常能感覺到和其他女性截然不同的氣質，成為追求她們的理由。

魔羯座

魔羯女給人個性認真，就算有交情也不易接近的形象。不過有的男性反而會好奇，魔羯女在私下是否有不同的另一面，因此展開追求。

水瓶座

水瓶女有著自我獨特的價值觀，不容易隨波逐流。因此容易對她們一見鍾情的，也是欣賞能夠有自我想法，不在乎他人眼光的男性。

雙魚座

會對雙魚女一見鍾情的，是喜歡照顧人的男性。他們在第一次見面時，就會感覺到雙魚女「如果放著他不管可不行」而出手。另外，因為雙魚女富有想像力與創造力，因此喜歡創作力的男性也會看上她們。