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十二星座女「戀愛中最口是心非」排行榜 這星座最怕自己「被感情帶著走」

聯合新聞網／ 綜合報導
有的星座談戀愛時，容易出現口是心非的狀況。圖片來源／ingimage
有的星座談戀愛時，容易出現口是心非的狀況。圖片來源／ingimage

每個人個性不同，有的人習慣放膽做自己，但也有人擔心他人眼光，不敢顯露出自己最真誠的一面。日本網站「占TV」最近就分析十二星座的女性，排行出哪些星座最沒辦法誠懇展現自我情感。

第12名 牡羊座

牡羊女在戀愛中注重速度感，因此喜歡直來直往，繞路對她們而言只是浪費時間。

第11名 雙子座

雙子女交際能力強，即使心儀的對象在場，也能夠從容應對。

第10名 獅子座

獅子女對自己信心十足，喜歡就會斬釘截鐵地說喜歡。

第9名 天秤座

天秤女對誰都能一視同仁，不管碰到喜歡還是不喜歡的對象，都能夠以笑容對待。

第8名 射手座

射手女有著主動的性格，與其被追，更傾向於追人的一方。

第7名 天蠍座

天蠍女雖然不是有意口是心非，但本來就習慣不動聲色，因此也容易讓人誤以為被冷淡應對。

第6名 金牛座

不管是感情還是其他事情，金牛女一向最重視安定感。而內心的譟動正與安定互相抵觸，使得自己會刻意避開。

第5名 巨蟹座

巨蟹女碰到預期之外的狀況時，難免會衝口而出「討厭啦」、「你白痴嗎」之類的話，但這點也容易被認為是可愛之處。

第4名 魔羯座

魔羯女重視團體和諧，所以就算心動了，也可能因為「怕造成旁人困擾」而顯得消極。

第3名 雙魚座

雙魚女雖然有著「戀愛體質」，但由於也具有自我奉獻的精神，因此容易站在對方的角度設想，擔心是不是違背了「己所不欲、勿施於人」的原則。她們也容易出現比起自己，應該有其他女性和對方更匹配的自卑想法，使得自己主動在戀愛中棄權。

第2名 處女座

處女座女性是完美主義者，也總是要求自己要用最完美的一面示人。然而在和喜歡的人相處時，難免感到緊張或失常，這就讓自己打破了時時刻刻保持完美的原則。在這樣的矛盾下，無意間就會產生想避開的心理，反而不敢在出現在喜歡的人面前。

第1名 水瓶座

水瓶座本來就是十二星座中最「口是心非」的一個。不管什麼事情，水瓶女總是需要一個正當的理由說服自己，才能夠下定決心。對她們而言，如果因為處在熱戀之中，結果一切事情全被感情帶著走了，才是最讓人感到恐怖的一件事。

星座 日本

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