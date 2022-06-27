月底不怕吃土了！「血型+生肖」財運TOP5 這組合連兩週都有好運上門

新的一週到來，而在這嶄新的日子，究竟有沒有發大財的機運呢？日本網站「ananweb」最近就以血型與生肖，分析出本週財運最旺的五種組合。

第五名 A型+屬鼠

比起花費，更適合檢視自己理財狀況的一週。既然剛好碰上後半年的開端，趁這時好好分析現在的花錢方式，並與專家或對此熟悉的朋友討論，找出適合加強的部分，就能打造出好的開始。

第四名 AB型+屬牛

關於金錢方面的知識和情報是多多益善。或許在瞭解的過程中，就會發現自己有許多忽略掉的地方，可以避免虧損的風險。購物上不必太急，下週開始可能會遇到大特價，因此保持觀望即可。如果有合約方面需要變更，星期日是最佳時機。

第三名 O型+屬馬

關鍵在於不浪費，例如買多少食物就吃多少，隨手關燈節約能源等等，都能提升自身財運。也可以刻意找一天完全不花錢，或許能從中領悟到什麼理財的訣竅。到了七月，可能會有意外之財或被請客之類的賺頭。如果想要投資等等，最好先仔細研究過再下手。

第二名 AB型+屬蛇

財運和興趣相結合的時刻。好比過去當成興趣，長期鑽研的某個項目，近來也可能成為帶來收入的副業。可以積極去參加一些競技活動，即使沒有拿到獎盃，表現也可能獲得貴人賞識。每天存點銅板小錢，重點在養成儲蓄習慣，未來也將聚沙成塔。

第一名 B型+屬豬

在下週真正財運來臨之前，這組合本週就會先享受到好運的前兆。好比隨手購物卻意外中獎，或者有前輩上司請客吃飯等等，這些看似微小的好運，都是運勢上升的徵兆。真心表達歡喜與感謝，更能替運勢加分。星期一和星期五的購物運極佳，這兩天如果看到什麼心動的商品，直接買下去就對了。