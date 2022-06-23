我們與幸福的距離真的很遙遠嗎？

“ 人生的旅途有甘有苦，要有堅強意志， 發揮你的智慧，留下你的汗珠， 創造你的幸福。 ~ 《祝你幸福》．鳳飛飛 ”

五十年前的老歌，雖然聽起來挺勵志的，但應該會被歸類為八股的長輩文。

需要有堅強意志、發揮智慧、會留下汗珠的事，大概只剩下電玩打怪過關、解鎖；所得到的幸福感，大概也不會超過五分鐘。

而作為一個命理師，工作性質很難和「幸福」兩個字聯想在一起。

雖說來算命的人不見得都是「不幸福」的人，但常被「不幸福」的事所困擾卻是實情。

殘酷且諷刺的是: 命理師卻是靠這種「不幸福」(的感受)來賺錢，頗有「趁人之危」之嫌。

「經常」來照顧生意的客戶，常有一個共同特徵: 覺得自己不幸福。

因為「不幸福」的感覺如影隨形、揮之不去，所以想在命盤上找原因、找線索、找解答、找希望。

但是他們真的是不幸福嗎? 還是感覺自己不幸福?

「差距」決定了幸福的感受?

" 你是否曾思考過以下三種差距? 「想要得到的」與「已經擁有的」之間的差距 「目前的處境」與「以前最好的處境」之間的差距 「自己所擁有的」與「別人所擁有的」差距 根據研究，這三種差距在自我的幸福評估上具有決定性的影響。 ~ 《理性的情緒化》佛朗索瓦．勒洛爾, 克里斯托夫．安德烈 "

命遷線有雙祿，田宅宮奇佳無比的A，雖然繼承了長輩的遺產，靠著收取房產的租金，過著比一般人富裕的生活，但是始終對於自己的財富規模不滿意。

福德宮的天同與截空，讓他常有異想天開的想法；地空、地劫同在的財帛宮，讓他求財的動力薄弱。年過四十，從未有過正式的工作經驗，也沒有任何投資理財的規劃；唯一讓他「積極且持續不斷」的事，就是買彩券。

當「我過得不幸福」從A口中說出時，當下的感覺就像小時候坐在你旁邊的同學，拿著全班最高分99分的考卷，一臉懊惱地抱怨: 「我昨天晚上貪看電視，都沒有好好準備考試!」

曾經是「超級業務」的B，覺得前老闆是豬頭，德不配位，沒有理由賺那麼多錢。即便前老闆承諾讓他放半年的有薪休假，只求他繼續為公司效命，他也不為所動；將自己的房子抵押，向銀行借了一筆錢，和幾位同事一起創業，開公司和前老闆打對臺。

公司成立十年，在產業景氣不佳與侵權官司不斷的夾擊下，B陷在公司發展不順而勉力苦撐的困境中。由於B的大限運勢與前景不佳，我勸他認賠收手，至少可以免除精神的煎熬與財務上的壓力。

面對我的建議，B斷然拒絕。一方面是覺得自己的聰明才智勝過前老闆，就此認輸面子掛不住；再者，自己已投注了十年的青春歲月，結果一事無成，心裡過不去。

「我曾經那麼優秀、那麼風光，更無法接受現在的自己」是B心中永遠的痛。

天資聰穎的C，跟著幼時的玩伴一起創業；因為抓對了產業發展的時機，公司的業績一飛衝天，C也順勢地當上了公司的高階主管。

雖然聰明過人，但是C的關注焦點始終只在個人的財富累積，再加上對於管理工作採取便宜行事的處理方式，部門的績效低落、問題叢生、人心惶惶。

當C被要求拿出辦法解決部門亂象時，頓時覺得自己才華被埋沒，被困在一個讓自己不開心、不愉快的環境中。因此斷然離職，帶著自己豐厚的積蓄，和友人開了投資公司。

野心勃勃的他，拿著命盤來詢問: 是否可以和金主合作，引進更多的資金，挑戰更大規模的財富?

但是他的大限財運並不好，僕役宮也欠佳，我勸他要審時度勢、保守以對。但言談之間，C對金主充滿了崇拜與期待，冀望能在金主的協助與合作下，讓自己的財富規模至少能多一個零。

再見到C已是兩年之後的事了，他的財富規模不但沒能多一個零，反而打了三折，但還是比一般人富裕。只是當初的雄心壯志也消失殆盡，唯一不變的就是對其他友人的羨慕與崇拜。

「為什麼他們的人生可以這麼幸福? 而我就沒有辦法達到?」這是C百思不解的問題。

A的糾結在於只有夢想(你也可以說是幻想)，已經擁有的和夢想有差距，所以覺得不幸福。(「想要得到的」與「已經擁有的」之間的差距)

B的糾結在於過往的豐功偉業，目前的狀況大不如前，所以感覺幸福已離他遠去。

(「目前的處境」與「以前最好的處境」之間的差距)

C的糾結在於始終與他人比較，「比上不足」讓他感覺不幸福。

(「自己所擁有的」與「別人所擁有的」差距)

如果一個人的幸福感，建立在前述的三個條件都要滿足，那麼感覺自己不幸福的機率就會非常地高。

如果只建立在「自己想要得到的」基礎上，缺乏其他的比較基準，不是自我感覺良好(低標準而容易達到)，就是鬱鬱寡歡不得志(高標準而終其一生無達成)。

如果只建立在「以前最好的處境」基礎上，缺乏其他的比較基準，不是容易自我滿足(只要比以前好就可以了)，就是感覺自己的人生在走下坡(美好的日子已經回不去了)。

如果只建立在「別人所擁有的」基礎上，缺乏其他的比較基準，不是「熊在追我，但只要跑得比你快就行了」的消極心態，就是陷入「別人有，我也要有」的盲從執念。

命盤中的幸福密碼

那麼，紫微斗數的命盤中，到底有沒有辦法看出一個人的幸福感會來自哪個面向?

不同主星、個性的人，對於幸福的定義自然也就大不相同。

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對於「官祿主」- 太陽、紫微、天相，工作事業上的成就或是價值，可能是幸福感的主要來源。

對於「財星」- 太陰、武曲、天府，財富的累積、生活不虞匱乏，才會感到幸福。而對於房地產有偏好的太陰、天府，自己的名下有房產，住得舒適愜意，更是幸福感的加分項目。

對於愛家、顧家的太陰、太陽，有家人陪伴，一起和樂地生活，才算是幸福的人生。

有人愛的天同、有子嗣的破軍、有舞台表現自我的貪狼、不受約束做自己的七殺，是感覺幸福的基本條件。

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而身宮也是探尋幸福的重要依據，並且在40歲之後開始影響坐命者的思維與探索領域。

身宮不在財帛宮的人，擁有金錢財富也不見得能夠改變他所追求的幸福目標。

身宮在夫妻宮的人，追求心之所向的婚姻與伴侶關係，可能是一生幸福的來源。

身宮在遷移宮的人，從未到外地工作或生活，可能就會是一生的遺憾。

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而化祿以及祿存所在的宮位，也是一個探尋的方向。化祿以及祿存代表坐命者的資源，付出而且得到應有或預期的回報，也會增添幸福的感受。

努力工作而有了成就與價值，盡心盡力養育子女、經營親子關係而且相處融洽，對朋友付出而有堅實的情誼，都可能是幸福感的來源。

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但是，上述的領域中如果有了煞星與化忌來干擾，幸福感難免就會因此而降低。煞星通常代表辛苦、挫折，或是感受上的不舒服；化忌則代表是非與麻煩。

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一開始的長輩文不就已經做出重要的提醒?

人生的旅途本來就有甘有苦，如果沒有堅強意志、智慧，以及努力的汗珠，幸福不會唾手可得。

或是，有沒有一種可能，「追求幸福的過程」本身就是一種幸福感的來源?

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