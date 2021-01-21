生命中的四種武器 - 談談你避之猶恐不及的煞星(擎羊、陀羅、火星、鈴星)

在論命或討論命盤的過程中，常會聽到當事者這麼說: 「如果這顆星不要在我的XX宮就好了!」因為坐命者常在XX宮有了難以解決的麻煩，或是這個宮位所發生了許多事，讓他們勞心費神、不得安寧。

而「這顆星」往往就是某顆煞星。

而命理中的吉星與煞星，其實非常容易辨認: 名稱好聽的通常是吉星，名稱怪異的大概就是煞星。

文昌、文曲聽來就是一副有學問的樣子，左輔、右弼聽來就是會扶你一把的左右手，天魁、天鉞聽來就是"冠軍一定非我莫屬"。(雖然吉星實際上的助力比你想像的要小得多!)

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而四顆煞星 - 擎羊、陀羅、火星、鈴星，聽起來不但怪異，也缺乏氣宇軒昂的氣勢，給人的第一印象就遠遜於吉星。

生命中的四種武器

先不論吉星與煞星在命理分析中所扮演的角色，它們其實代表古代社會所崇尚的價值觀。

吉星通常與做學問、科考功名、貴人有關；背後的脈絡就是寒窗苦讀、求取功名，一旦有機會在競試中奪魁，再加上有貴人賞識提拔，人生就有機會飛黃騰達、功成名就。

煞星則代表勞動時所需要的工具或是資源。

古人並不喜歡勞動，並認為勞動是一種較為低下、卑微的行為，簡單地說就是好逸惡勞。而從事需要勞動、勞力的人，也會被視為社會地位較為低下的族群。士農工商的排序，以及「萬般皆下品，唯有讀書高」的思維，正是反映了這種價值觀。

低下之人所做必為低下之事，給這些低下之事所需的工具冠上「煞」的稱號，就不足為奇了。這種思維導致讀書人四體不勤、五穀不分，整體工藝科技的落後，也是理所當然之事。

利刃出鞘必見血的擎羊

擎羊所代表的是刀、斧、劍一類的工具，通常是由金屬所製成，也通稱為利器。

所以這一類的工具通常用來殺生。最具代表性的就是殺雞宰羊的屠刀，或是軍人、士兵所用的刀劍，以及酷吏所使用的刑具。

而擎羊位在命、身宮或是官祿宮，並依據命盤中星曜組合的格局高低，就會有從事上述行業的傾向，如帶刀帶槍的軍警人員，或是手持手術刀的外科醫生。

擎羊所代表的個性與情緒處理方式，也和它所代表的工具極為類似，是尖銳、開門見山，又帶有攻擊、破壞性。往好處看就是迅速、明快、不拖泥帶水；但是負面的缺點就是不假掩飾、手法粗暴、沒有達到目的絕不放手。

如果擎羊是在坐命者的命(身)宮或是疾厄宮，其健康狀況與個性、情緒處理的方式息息相關。坐命者常會有刀傷、割傷、被利器劃傷的狀況，更不用提因為個性衝動或是粗枝大葉、不小心所造成大小不一的跌傷、擦傷。有些誇張的例子是: 當事者不過是用開罐器開瓶啤酒，也可以將手弄到要上醫院急診縫個三針。

磨耗到天荒地老的陀羅

陀羅所代表的是石磨、水車一類的工具。這類工具通常有周而復始、不斷重複的特性；而由幾何的結構上來看，圓形是比較適合這種特性，因此無論是石磨或是水車，造型也大多呈現圓形。

這類工具的另一個特性是利用持續不斷的運作來產生力量。穀物並無法藉著只轉動一次的石磨而變成漿，水車也無法僅藉由一次的轉動而將所有的水送至目的地。

陀羅所代表的個性與情緒處理方式，是長期性、重複性高、停滯不前，甚至互相折磨。

以正向來看，它就是一種堅忍、耐磨、持續的意志力。如果將這種特質運用在需要花大量時間及耐性的調查工作、學術研究等，勢必會有相當不錯的成果。

但是負面的缺點就是沉溺而無法自拔、原地打轉、拖延、徒勞無功，就算到天荒地老也無法有個明確的結果。這種負面的結果在感情的處理上更是明顯。「我就跟你耗上一輩子!」大概就是這種心情的最佳寫照。

如果陀羅是在坐命者的命(身)宮或是疾厄宮，常會有不見血的瘀傷，或是因為外力而造成的撞傷、扭傷、挫傷。也因為處理情緒的方式是較為內斂與隱性，坐命者罹患瘡、瘤或腫瘤的機率也較高。

容易閃燃又沖天的火星

火星作為工具，則代表利用自然界的一種資源 - 火，如冶煉金屬、製作金屬刀械，甚至烹飪做飯，也都需要使用火。

而在古代，火是一種極難控制的資源。需要它的時候不見得馬上就會有，擁有它時往往又不容易控制它的大小。時至今日，因為氣候所造成的野火，仍是讓人類傷透腦筋的災難。

因此，火星所代表的個性與情緒處理方式是一種事態明顯、突然、驟變、消耗的特性。

往好處看，它是處事節奏明快、坐而言起而行，進取、強悍的特質。但缺點便是脾氣暴烈、衝動，脾氣說來就來，沒有耐性。有趣的是，通常坐命者自我感覺良好，會認為自己「脾氣閃燃」的現象不常出現，但往往是身旁的親人、伴侶感受最深。

如果火星是在坐命者的命(身)宮或是疾厄宮，則和擎羊的情況類似，會因為個性與情緒之故常有火傷、燙傷的意外傷害；或是皮膚過敏、濕疹、黴菌感染。虛火旺盛或是壓力大、抵抗力弱時也會出現蕁麻疹。

天寒地凍水成冰的鈴星

鈴星作為工具，則代表利用自然界的另一種資源 - 冰；凡是需要降溫、冷卻、凍結時，冰就派得上用場。關於冰的使用，「冰雪奇緣」中的艾莎與「權力的遊戲」中的夜王(Night's King)可說是箇中翹楚。

和火一樣，在古代冰是一種極難控制的資源。需要它的時候不見得馬上就會有，擁有它時往往又不容易控制。

因此，鈴星所代表的個性與情緒處理方式是一種陰暗、冷酷、帶著固執、執著，事態不明顯的特性。而這種特質也會具體地呈現在坐命者的容貌與樣態上: 面帶冷酷，用白話文來說: 就是天生長得一副撲克牌臉，或是冰山美人。

這種個性的優點就是冷靜、沉著、膽大心細，遇到突發狀況可以臨危不亂、處變不驚；和火星的坐命者恰為強烈的對比。缺點則是陰沉、內斂、心事暗藏，甚至於孤僻。

如果鈴星是在坐命者的命(身)宮或是疾厄宮，處理情緒的方式與陀羅類似，是較為內斂與隱性。罹患頭痛、(痔)瘡或腫瘤的機率也較高。

是動力也是暴力

雖說煞星代表工具，但它們也代表坐命者所擁有的武器或能力，端看如何使用。如果先不論煞星所代表的負面意義，它們其實是一種動力，讓坐命者願意以一種較為積極、主動的態度來處理或面對事物。

這種積極、主動的動力，在搭配少數不懼煞星的星曜(如天同、天府) 之後就更為明顯。

天同是一顆較為悠閒、懶散、隨遇而安的主星，在與煞星同宮搭配之後，個性會較為積極，行動力也會增強。雖然大部分的原因有可能是為環境所逼迫而不得不為，但是對天同來說，能夠動起來總是一件好事。

身為庫星的天府，加了煞星之後，個性也會變得較積極 - 更積極努力地賺錢。在心態上，天府加了煞星之後，「錢不夠用」的感受會更加劇烈；使得坐命者為了賺進更多的錢財而不擇手段，進而讓天府演化成唯利是圖的「奸商」。

然而，大部分的星曜(主星)仍是不喜與這些煞星搭配，講得直白些就是「組合不佳」或是「不良組合」。

其中星性愈剛強、勇猛的主星(如七殺、破軍)加上了煞星之後，破壞力也就更強了，也可以說是具有暴力傾向。這種暴力傾向在與事物有關的宮位，就成了不擇手段的奪取；在與人有關的宮位則兌現彼此的相處、關係緊張，常有一觸即發、一發不可收拾的情況。

星性較為溫和的主星(如天機、天梁、巨門)加上了煞星，所形成的破壞力則以另一種形式展現 - 冷暴力。無論是透過語言、肢體行為，冷淡對待、疏離、漠不關心、視而不見也會造成情感與關係的傷害。

除了不同星曜與煞星的組合之外，最差的組合當屬「煞星與化忌」的結合。化忌通常代表某種形式的挫折與阻礙，需要用耐性與細膩的手段來化解。但是遇上代表動力(或是暴力)的煞星之後，頗有提油救火之意，當然就會讓坐命者傷透腦筋或身陷痛苦的深淵。

水能載舟，亦能覆舟；武器能披荊斬棘，殺出一條活路，但也有可能傷人，甚至於自傷。無論煞星是在與人還是與事有關的宮位，如何使用生命中的四種武器，則與人生是否幸福、平順有著密不可分的關連性。

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