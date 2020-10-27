每個人的生命中都有一畝一畝的田，你想用它來種什麼? - 談談你不太熟的「四化」

“ 每個人心裡一畝 一畝田 每個人心裡一個 一個夢 一顆啊一顆種子 是我心裡的一畝田 用它來種什麼 用它來種什麼 種桃種李種春風 開盡梨花春又來 那是我心裡一畝 一畝田 那是我心裡一人 一個夢 ~ 夢田 ‧ 三毛 ”

許多人在研究紫微斗數時，都會遇到一個瓶頸: 也就是瞭解了十四主星以及其他的輔星之後， 就直接跳到「四化」的議題(化祿、化權、化科、化忌)。

然後就卡住了!

紫微雖然有十二宮，但是顧名思義，從每個宮位的名稱來看，大概就知道它在講哪一方面的議題。父母宮就是講與父母之間的相處關係，子女宮就是講與子女之間的相處關係，所以也不太需要深入地研究。(但實際上，紫微十二宮還是有它更深層的含意與關聯性)

由於「四化」並不是獨立存在的星曜，而是依附在某一顆主星或是輔星底下。因此，在研究四化時，就會產生幾個困惑:

• 某顆星曜底下有了四化之後，這顆星曜會產生什麼樣的變化?

• 而這樣的組合(星曜加上了四化)，進到不同宮位時，又代表什麼意義?

• 同一顆星曜，配上了不同的四化，彼此之間有何不同?

• 同一顆星曜，配上了不同的四化，又進入不同的宮位，會產生什麼樣的變化與差異?

• 行運(大限、小限、流年)也有各自的四化，和本命的四化在意義上有何不同? 又有什麼關聯性?

有些四化問題的複雜度頗高，在直觀上不太容易理解這種變化與組合所代表的實際意義。因此在四化的議題遇到瓶頸之後，有不少人就開始打退堂鼓了。

每個人的生命中都有十二畝田

如果我們化繁為簡，先不去討論各個星曜加上不同的四化所代表的意義；而由本命盤的星曜、宮位以及四化(生年四化)三者之間的關聯性，來切入這個問題，或許我們對四化的影響及意義會有一個深刻而且清楚的概念。

紫微的十二宮，又可以概分為與人(包括自己)有關的宮位，以及與事物有關的宮位。

與他人有關的宮位，包含父母宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮、僕役宮。

有兩個宮位與自己(或內在)有關，分別是命宮以及福德宮。

與事物有關的宮位，則是財帛宮、疾厄宮、遷移宮、田宅宮以及官祿宮。

當然，某些宮位的分類並不是那麼地單一。譬如疾厄宮代表自己的身體以及健康，其實也算是和自己有關的宮位。

田宅宮除了代表不動產之外，也代表與家人的關係，以及家運(家中的運勢)。而福德宮除了代表坐命當事者的思想、精神、以及情緒、價值觀，也代表來財之源。

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雖然十二宮有不同的意義，以及它的功能性，但是我們可以把十二宮看成生命當中的十二塊土地或者是十二畝田。每一塊土地代表不同性質的土壤，而進到這個宮位的主星(或是星曜)，則是代表種在這塊土地上的植物(或是作物)。

主星廟旺，則代表這塊土地中的土壤適合這棵植物(主星)的生長，植物抗病蟲害的能力也較強。而主星落陷，其實就是代表植物水土不服，這片土地的土壤並不適合這種植物(主星)生張，相對地植物抗病蟲害的能力也較弱。

然而，決定主星是否廟旺或是落陷(甚或是一般)的因素，其實與土地的功能(即財帛、父母、子女等)無關，而與主星的屬性及土地的坐落地點(命盤中宮位的地支)有關。關於這點，日後如有機會再來詳細說明。

四化，就是你希望植物長成的樣子

從字面上的意義來看: 四化就是一種變化，也可以說是一種轉化。也就是你在這塊土地上種了植物後，你希望這棵植物能夠長成的樣子，也可能是植物最後會變成的樣子。

譬如說: 如果某個宮位有化祿，代表你希望在這塊土地上的植物能夠長出累累的果實。如果這個宮位是與人有關，那麼你期望可以和對方分享這個果實(也就是親情、彼此的緣分)。如果這個宮位是與事物有關，那麼你就會期望這棵植物長出來的果實，可以讓你收藏、儲存。

更進一步來說: 化祿其實是你投注資源的地方。當你投入了資源，就會期待相對應的成果。因此，在命理的分析上，兄弟宮化祿代表你會將資源放在手足的身上，期望與他們之間的互動良好、緣份深厚。化祿如果在財帛宮，則代表你將資源投入錢財的取得與運用，希望財富能夠增加、累積。

如果某個宮位有化權，代表你希望在這塊土地上的植物能夠長得壯碩，而形成自然的屏障，讓你對這塊土地有較高的主導權與掌控的能力。雖然這塊土地是你的，但在許多的狀況下，這塊土地的掌控權並不在你手上。而化權代表你特別想要主導這塊土地，不希望別人能夠輕易地踏入或是擅自做出決定，影響你的意願或是期望。

如果命宮有化權，代表你可能主觀、固執，甚至於霸道，聽不進別人的建言。子女宮有化權，則代表你對子女的期望很高，希望他們能聽話，按照你的方式來行事。

如果某個宮位有化科，代表你希望在這塊土地上的植物能夠長得色彩繽紛、耀眼奪目，讓其他人在老遠的地方就可以看得到；甚至於因為他們喜歡這棵植物，而願意常常來拜訪。化科其實代表美化、表現以及曝光，希望大家都看得見。如果這個宮位是與人有關，也因為他們願意常常來拜訪，代表彼此的感情還不錯，在必要的時刻也可以互相幫忙。

如果財帛宮有化科，代表自己的財產可能在有意或無意間曝光，或是有炫富的傾向。遷移宮有化科，則代表自己注重形象(名聲)、愛面子，出門時也必然打理得光鮮亮麗、一定要體面。僕役宮有化科，代表與朋友之間的相處或許是淡如水，但是注重實際且樂於雪中送炭。

如果某個宮位有化忌，代表你希望在這塊土地上的植物能夠長成的樣子通常都不會兌現。或許這塊土地的土壤適合植物生長，但是可能有排水不良、日照不足、容易積水、位在迎風面等等，是一個不利植物成長的環境；或是這棵植物本身就有先天不良的基因問題。你常常需要花時間與精神來關照，但是結果總不如於預期；甚至到最後，你只期望這棵植物能平安地活著就好，只求不要再帶給你麻煩及困擾。

如果夫妻宮有化忌，代表情路不順，感情之路多挫折與阻礙；縱使結婚之後，夫妻之間可能溝通不良，常有爭執。財帛宮有化忌，代表你可能一生為錢財奔波勞碌；也因為賺錢不易、理財能力較差，錢財常伴隨著辛苦、麻煩與是非。

失望，來自一廂情願的錯誤認知

除了化忌之外，在世俗的認知中，化祿、化權、化科與財富、感情、權力、地位、名聲有著強烈的連結；再加上四化當中的好與壞以3比1的比例呈現，讓大家誤以為生命中所發生的事物應該是美好的、喜樂的、成功的居多，而挫折與失敗只居少數。

再者，既然化祿、化權、化科都這麼美好，那麼在這些層面上應該都會有我想要得到的。但是大家最常感嘆的「人生好難」這句話中，卻真實地反映想像、期待與現實之間的差異。而「人生不如意事十有八九」 更無情地揭露人生情境並不是樂多苦少。

這種落差代表命理不準確嗎? 如果不準確，我們又為什麼要相信它呢?

這種失望，其實來自許多一廂情願的錯誤認知。

四化的存在，其實並不完全代表結果的好壞，有時只是坐命者的期望與需求。如果想要有好的結果，不是只有期望與想像就可以達成，更需要其他條件的配合。

譬如某個宮位雖有化祿，但是同宮還有其他的煞星，或者是地空、地劫、截空等不利發展的星曜；雖然你期望它能夠結出碩大甜美的果實，但這塊土地上仍有病蟲害、鼠害、鳥害等等的不利因素，讓你必須辛辛苦苦地克服。

縱使最後你得到了期望中的果實，但它有可能因為這些不利因素的影響而坑坑疤疤、或有一些損傷或是遺憾。當然會與期望中的完美獲得有著一段差距。

再者，四化本身就帶有一些負面、更深層的意涵，或是過猶不及、物極必反的道理。只是在美麗的詞藻與過度地美化之下，人們只接收到充滿了美好但淺層的字義。

化祿如果在與人有關的宮位，代表坐命者想要對對方好，但是對方不見得會以同等的心態和心情給予回饋。甚至想要對對方好只是坐命者一廂情願的做法，而並非是對方真正的需求。在這種施與受的心態有落差的情況之下，化祿的結果就不見得是正面的。這種情況最常在子女宮化祿時發生。

夫妻宮的化祿，代表坐命者對於感情投入相當大的心力，但是也代表他(她)的異性緣還不錯。因此夫妻宮的化祿，兌現在坐命者投入感情的對象可能不只一個，而呈現多多益善的心態。

「多多益善」 不好嗎? 那就要看坐命者是在什麼身分、什麼時間啟動這種「多多益善」的心態了。

命宮化祿代表坐命者只對自己好、喜歡美食、遊玩享樂，甚至不太願意與其他人分享，從某個角度來看，其實就是自私。

疾厄宮代表坐命者的身體以及健康狀況，並顯示一個人對於勞逸的態度。因此疾厄宮化祿也代表坐命者生性樂觀、懶散、欠缺衝勁，而且有口福。因此，這些因素加起來就會變成愛吃、懶得動，自然就會兌現疾厄宮化祿的另外一個現象，就是發胖。而肥胖往往就是疾病的根源，如果更進一步而無所節制的話，就會兌現疾厄宮化祿的終極意義，也就是病痛多。最後自然要花更多的資源來照顧自己的身體和健康。

化權所在的宮位，代表坐命者想要樹立自己的權威及掌控力，是很強的一種作用力。但是作用力與反作用力有一定的關聯性: 作用力強，反作用力也會跟著變強。

因此化權在與人有關的宮位，常常就會演變成爭執、衝突以及計較；常常在想要掌管與被管之間產生衝突與矛盾，其實就是不利情感發展與連結的主要原因。

相較於化祿以及化權，化科的力量比較薄弱。因此，化科所產生的問題，常是這種光彩奪目、引人注意的現象只是曇花一現，或者是中看不中用；從另一個的角度來看，其實就是缺乏實質主導的力量。

這種情況最常發生在財帛宮的化科，從外界的角度來看，坐命者是個擁有財富的人；但事實上卻對於財富缺乏主導權或是主動追求的慾望，也會造成實際的財富往往不如表面上所呈現的。從另一個的角度來看，坐命者的關注重點是彰顯，而不是取得，難免就會外強中乾。

四化的深層與積極意義

我們對於命理的失望與困惑，往往來自我們看待它的角度與錯誤的解讀。命盤中所呈現的，往往是一種指標、一種訊息或是提醒，但是我們卻往往誤以為那就是結果。

如果我們可以調整這種心態，重新去看待與解釋命盤上的星曜以及四化所帶給我們的意義，或許我們的失落感與困惑就可以因此而降低。

面對化祿，更深一層的思考是: 你為什麼要特別去關注這件事或是這些人? 是因為你有求於他們 ? 還是他們有了狀況，必須讓你耗費心力，將資源投入?

譬如，孝順父母、友愛兄弟，其實是天經地義的事。但是，為什麼在命盤當中要特別用化祿來強調你要對他們好這件事呢? 是因為你有求於他們，所以要先對他們好? 還是他們的健康狀況、感情狀況或者是經濟狀況有了明顯的危機，所以你必須用金錢、資源、精神來關照他們?

面對化權，更深一層的思考是: 為什麼你特別需要在這個領域去主導? 是因為你的某些內在慾望沒有得到滿足嗎? 還是某些事物已經失控，為了不讓它繼續偏離正軌，所以你必須要掌控及主導?

譬如，財帛宮有化權，會堅持自己打理財務的收支，掌控每一分錢的流向。是因為自己有錢才會有安全感嗎? 還是生命中有個填不滿的錢坑，讓你必須戒慎恐懼?

表現的方式有很多種: 用名聲(好名聲、壞名聲都可以)、用學位、學歷、用錢、動用關係，都可以達到目的。因此，面對化科，更深一層的思考是: 為什麼你特別需要求表現呢? 背後有其他的原因嗎? 所用的方法正當且沒有後遺症嗎? 有可能會造成好事不出門，壞事傳千里嗎?

譬如，子女宮有化科，代表子女的學業表現還不錯，不太需要父母操心，甚或有某種專業的天分。無論是哪一種，子女都能光耀門楣，讓自己有面子。但是否也因為自己的人生一無是處、乏善可陳，需要靠子女的成就來妝點門面?

即便是令人生畏，避之猶恐不及的化忌，也有其正面的意義。既然在那個領域是非挫折多， 所以就要收斂慾望與期待，甚至將危機當作轉機，此路不通另闢蹊徑。並以化忌來隨時提醒自己，居安思危、未雨綢繆。

而化忌進入與人有關的宮位，通常也代表彼此溝通不良。要思考的是: 是否要改變作風以及溝通的方式，謹慎地處理自己與對方的互動以及關係?

譬如，財帛宮有化忌，代表自己的理財能力不佳、賺錢辛苦，甚至為錢奔波勞碌。要思考的是:自己是否應該避開誘人的金錢遊戲，避免招惹更多的金錢是非與麻煩? 在用錢方面，更應量入為出，避免寅吃卯糧。

那麼，我們對於四化，就不能有期待與想像嗎? 倒也不是!

星曜、宮位與四化的適當搭配，確實能讓我們在某個領域可以得到我們所想要的。但是星曜的廟旺與否，也代表了這些成果的豐碩程度以及時效性。

就如先前所提到的: 廟旺的主星，代表體質強健，即使遇到了不利成長的因素(如化忌、煞星)，也能頑強地逆勢成長。但是當主星落陷，相對地在逆勢環境中，便不容易成長。

而這種星曜體質旺弱的因素，也連帶地會影響它們在化祿、化權、化科之下的表現。

這些落陷的星曜，由於體質較弱，先天的條件並不是非常地好；所以當他們長出坐命者所想要的結果之後，其實就已經完成它們的任務，也可以說是達到它們的「星曜極限」。

但是坐命者卻常常誤以為自己在這個領域有過人之處，所以就會想要趁勝追擊、超越巔峰。於是就不斷的加碼、努力，甚至無所不用其極，希望這些植物能夠長出更多、更大、更美好的結果。

但是由於體質不好，植物終究難以承擔這種過度的期望與壓力，而導致坐命者在這個領域通常以急轉直下、自雲端跌落谷底、一蹶不振的結果收場，兌現命理當中所謂的「華而不實、虛花一場」的結局。

因此，這種現象也在提醒我們見好就收、適可而止，留下美好身影的重要性。

其實，種瓜未必得瓜，種豆也可能得豆，無心插柳也可能柳成蔭。

或許，我們應該關注的，未必只是那個讓我們念茲在茲的結果，而是在各自的生命之田中，努力耕耘的過程以及珍貴的體驗。

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