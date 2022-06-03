十二星座2022下半年運勢解析 牡羊需相信自己、這星座上演「灰姑娘傳奇」
隨著時序步入夏天，2022年轉眼間也過了將近一半，還有另一半的時間可以加緊腳步向前衝。日本網站「ananweb」最近就分析在下半年，十二星座究竟會有什麼樣的運勢。
牡羊座
才能將會獲得認可，不過自己也要相信自己，才能夠做出有效的行動。
金牛座
努力將獲得回報的時候。不過同時因為物欲高漲，必須要注意一下自己的花費，別因為沖昏頭傷了荷包。
雙子座
將有許多好事登門造訪，不只是自己，連身邊的親人都能夠得到幸福。
巨蟹座
重整自己的時刻，困擾已久的問題有望能獲得解決。在一切順利的開展下，可以放寬心情去過。
獅子座
獅子座在2022下半年將會迎來重大變化，務必要抱持著勇氣，試著迎向挑戰。
處女座
可能會在這段期間，出現讓自己價值觀改變的契機。過去以為不怎麼樣的東西，或許會因此察覺到其內涵價值。
天秤座
可以放下重擔，好好享受的時刻。眼前的障礙將會消失，讓一切變得更加順暢。
天蠍座
天蠍座在2022年下半，將會受到神秘力量的保護。在感到猶豫迷茫的時候，不如參考一些古老的智慧言語來獲得解答。
射手座
現在所做的忍耐，都是為了往後的幸福。到了下半年，就有機會迎來歡笑的每一天。
魔羯座
盡量避免接觸會令人感到負面情緒的東西。即使心情不好，也別忘記在這世界上，還有許多關心並願意幫助你的人。
水瓶座
自我肯定感高漲，對自己充滿信心的時刻。因此最重要的，也是能好好的珍惜自己。
雙魚座
將有機會上演「灰姑娘傳奇」。重點在為了迎接轉機，最好將時間花在有意義的地方上。
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