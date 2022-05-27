羞愧感指數測驗 「你是不是總擔心給人添麻煩了？」

在羞愧感測驗得到分數，絕對不是什麼值得驕傲的事。儘管許多題目呈現出的特質並不討人喜歡，但無論如何，你還是要試著完全誠實地回答。畢竟你完全不用把測試結果給任何人看。

在你考慮每題陳述時，重要的是去感受你的身體，寫出最先想到的任何答案，不要想太多。你的身體通常會比大腦和想法更直覺、更真實地回答問題。

我想先說，在這個測驗中拿到高分，並不代表你很糟糕，而是意味著：在你的人生中，很少有人真正看見並理解你。

請先做完測驗後再讀結論，否則可能會影響你的成績。

測驗方法 讀完每個陳述句後，寫下從0到4的數字，代表意義如下： 0：完全不符合 1：幾乎不符合 2：部分符合 3：幾乎符合 4：完全符合

測驗題目

① 當有人對我表現出強烈的興趣時，我會認為他們之所以對我感興趣，只是因為還沒有發現我的缺點。

② 如果我問了一個大家都知道答案，而且我也應該知道答案的問題，我就會想鑽到桌子底下去。

③ 我的某些過往經歷讓我覺得丟臉。

④ 社交活動經常讓我筋疲力盡。

⑤ 當我不知道該說什麼時，我會擔心別人怎麼看待我的沉默。

⑥ 我希望有時能在社交場合更自然一些，別那麼拘謹。

⑦ 每當我誤解了一個問題，而我的回答也清楚顯示出我誤解了時，我會感到尷尬，然後生自己的氣好幾天。

⑧ 如果我想對別人說些什麼，卻發現沒人在聽，我就會感到不安，想在沒人注意到的情況下逃走。

⑨ 每當對話中出現停頓，我就會開始焦慮，拼命地尋找一些東西來填補沉默。

⑩ 我身邊沒有任何我敢毫無保留、坦誠面對的人，可以顯露出我脆弱的一面〈不包含治療師或心理師〉。

⑪ 下班後去酒吧或參加派對之類的社交活動時，我都會擔心自己說的話是否聽起來很蠢或被誤解。

⑫ 在社交場合上，我不敢說出自己的想法、情緒或願望。

⑬ 如果我邀請對方一起做某件事卻被拒絕時，我會擔心他們拒絕我的原因，是因為不喜歡我。

⑭ 我必須非常用力地控制自己和情緒。

⑮ 如果我發現我跟別人講話時，牙縫裡塞著食物殘渣，接下來一整天我的情緒都會大受影響。

⑯ 當我的手顫抖時，我不想被任何人發現，會竭盡所能去隱藏。

⑰ 若臨時有客人來訪，而我家又髒又亂時，會讓我心情不好很多天。

⑱ 當對話中出現停頓，而我又不知道該說什麼時，我會非常緊張。

⑲ 當我在工作中犯了錯，我害怕別人因此看不起我。

⑳ 我常常因為擔心別人怎麼看我，而羞於做我想做的事。

㉑ 我曾〈或多次〉擔心自己會精神崩潰。

㉒ 如果有人看到我難過時顫抖的臉，我會覺得很丟臉。

㉓ 即使我說的是真話，但如果有人指稱我說謊，我就會懷疑自己。

㉔ 當有人以憤怒、輕蔑或高高在上的口吻對我說話時，我不會制止他們，因為我覺得自己也許真的做錯了什麼。

㉕ 當我在社交場合時，經常會感到疲倦，想要比其他人早離開。

最後把數字加總起來，總分會在0分到100分之間。

你的總分：

測驗說明

一般而言，高於七十分算高分，低於二十五分則算低分。

有二百四十名丹麥人做過這個測驗，平均分數是四十四分❶。

請注意！ 這只是一個測驗

單一測驗永遠無法完整描述一個人，因為有太多人性面向沒有被考慮進去，所以可能忽略了人與人的細微差別。此外，結果也會根據你做測驗時的狀態和心情而有差異，假如你今天過的很糟，或正在經歷混亂期，這都會使你的得分高於正常水準。

給分數低的人

你應該以自己是個堅強的人為傲，你不是會輕易被打倒的人。

很可能在你小的時候，擁有至少有一個可以真正看見、理解你的人，並且總是用愛回應你。若非如此，你分數低的原因，也有可能是因為你一直有在處理自己的問題，並且擁有堅固的自我意識。

給分數高的人

你不必擔心得到高分，而是應該把它看做更了解自己的契機，它讓你能以更有愛的目光看待自己。你之所以會感覺活著如此辛苦，都是有理由的，但問題不在你身上─你生來就是你應該成為的那種人。只是過去發生的事，讓你對自己很沒有信心。受到羞愧感束縛的生活是極其沉重的，做完測驗後，我希望你感覺好多了。

❶這些參加測試的志願者是我臉書上的朋友和關注者。我發現分數比較極端的通常是這兩種性格類型的人：一種是高度敏感的人，另一種是有在處理自己的問題，並已經能夠不被一些羞愧感影響的人。根據我的推測，前者會提高平均分數，而後者則會拉低平均分數。總而言之，這個平均分數可能與隨機受試者的得分沒有太大落差。

本文取自「致，怕給人添麻煩的你：清理內心不必要的羞愧感，擁抱完整的自己」

采實文化出版

作者：伊麗絲‧桑德（Ilse Sand）

譯者：吳宜蓁

本文取自「致，怕給人添麻煩的你：清理內心不必要的羞愧感，擁抱完整的自己」，采實文化出版，作者：伊麗絲‧桑德（Ilse Sand），譯者：吳宜蓁，未經同意禁止轉載。