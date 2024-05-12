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創近年新高！台鐵母親節疏運逾300萬人次 較平日增5％
今天是母親節，不少民眾搭車返鄉團聚慶祝節日，台鐵公司統計，5月10日實際搭乘客量已達80.3萬人，相較於平時周五增加5％以上，預估5月10日至13日合計搭乘人數將突破300萬人次，創近年新高。
台鐵公司為賀節，準備康乃馨花束，由台鐵董事長杜微一一致贈給女性同仁，台北站站長黃智郁更以花束，向車站及列車上女性旅客致意，祝福所有的媽媽們佳節快樂。
台鐵公司表示，為加強母親節假期旅客疏運，10日起至今天共3天，含EMU3000型新自強號在內合計加開54列次。其中包含東部幹線樹林至台東EMU3000型新自強號列車2列次、西部幹線七堵至彰化EMU3000型新自強號直達車6列次、北半環花蓮至台狽至潮州EMU3000型新自強號列車2列次。
台鐵公司指出，5月10日實際搭乘客量已達80.3萬人，相較於平時周五增加5%以上，預估5月10日至13日止，合計搭乘人數將突破300萬人次，創近年新高。
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