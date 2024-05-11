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南投縣只靠簡單兩招 兒童交通安全觀念大提升

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣教育處推動學童行人停讓教育，高年級學童過馬路時舉手前進，提醒駕駛人更能注意行人安全。圖／南投縣政府提供
南投縣教育處推動學童行人停讓教育，高年級學童過馬路時舉手前進，提醒駕駛人更能注意行人安全。圖／南投縣政府提供

靖娟基金會全台兒童整體交通安全調查，南投縣分數為全台第二高。南投縣教育處長王淑玲說，除了增加通學步道等設施，去年更試辦學生「過馬路時舉手、舉旗」，讓孩子交通風險意識大幅提升，新學年度將推展全縣各國小。

行人穿越道路車禍事故率高，為了確保學童交通安全，南投縣政府去年加強學童交通安全，參考美、日國家作法，低年級學童手持「禮讓小旗」穿越馬路、中高年級學童舉手過馬路，提高被辨識度，建立學童安全過路口觀念。

黃姓家長說，孩子小一上學就習慣舉小旗過馬路，就算平常出門，也會學習高年級學童過馬路時舉手，也更加注意交通安全，不會因為開心就直接穿越馬路，讓她現在帶著孩子出門都安心很多，每天從生活中落實交通安全，比宣導紙上談兵更有用。

王淑玲說，教育處製作禮讓小旗提供示範學校低年級學童舉旗過馬路、中高年級學童舉手過馬路，不只有助學生，駕駛人也更注意學童安全，經過學校都會減速、禮讓，因為試辦成效不錯，今年將擴大全縣市區學校及偏鄉學校全面實施。

南投縣教育處推動國小學童過馬路舉旗、舉手，提醒駕駛人禮讓。圖／南投縣政府提供
南投縣教育處推動國小學童過馬路舉旗、舉手，提醒駕駛人禮讓。圖／南投縣政府提供
南投縣教育處推動學童行人停讓教育，低年級學童過馬路時舉橘色小旗，讓駕駛人更能注意。圖／南投縣政府提供
南投縣教育處推動學童行人停讓教育，低年級學童過馬路時舉橘色小旗，讓駕駛人更能注意。圖／南投縣政府提供

偏鄉學校 南投縣

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