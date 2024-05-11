永續健康論壇／2024邁入新時代 數位發展促醫療平權

2024年是台灣邁入新時代的關鍵時刻，數位醫療發展更是促進醫療平權，加速醫療科技整合AI智慧與資訊流成重要趨勢，搭配今年4月上路的《通訊診察治療辦法》修正草案，將進一步落實遠距醫療的方便性與普及性，台灣2025年即將成為超高齡社會，以人為本的照護計畫全面啟動，大病人小醫院改變了未來就醫的環境。

為凝聚高雄醫學大學傑出校友的影響力，高雄醫學大學、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、中華民國高雄醫學大學校友總會、天成醫療體系、台灣醫務管理學會、台灣醫事法律學會與聯合報健康事業部，共同舉辦《2024永續健康未來醫療趨勢論壇》，希望為未來醫療發展提供交流與倡議的平台，本次論壇將聚焦於數位轉型、虛擬醫療照護、醫護勞動力、健康平權和永續發展等未來醫療發展的5大趨勢。

高雄醫學大學董事會董事長陳建志致詞時表示，醫療發展必須兼顧環境保護和社會責任、現實永續發展願景，應思考如何提升醫療資源的有效應用、發展綠色醫療、運用數位科技完成醫療轉型、透過遠距技術消弭偏鄉醫療差距，以及如何建構疫後人才短缺的培育環境，希望可以在論壇中激盪良好策略，提供給政府作為政策制定參考，高醫體系長期秉持關懷從事醫療事業，未來也樂意成為永續醫療ESG先鋒，與醫界攜手迎接挑戰、共創美好未來。

高雄醫學大學校長楊俊毓表示，今年是高醫大創校70周年，今天這場論壇，已被視為重要的慶祝活動之一，現在是數位科技、智慧醫療時代，隨著數位醫療服務整合，現今的醫療服霧、醫療照護產業，更有機會掌握病患和家屬的真正需求，今天的論壇主題不只是數位醫療發展，更能從中窺探未來趨勢，「智慧醫療就像魔戒，利弊得失，相信在今天的論壇中，大家都可以聽到非常精彩討論」。

中華民國高雄醫學大學校友總會榮譽理事長藍傳盛指出，今天的三大主題「智慧醫療科技」、「大病人小醫院」和「友善醫療環境」，談到科技以及以人為本的醫療等，每個主題都有邀請專家，高醫大過往都在南部耕耘，近年已「走過濁水溪」，未來要和全國大學合作，建造一所國際一流的智慧醫院。

出身藥學系的中華民國高雄醫學大學校友總會輔導理事長梁明聖說，高醫大有7大學院，「難得藥學系也可以當理事長」，他先是感謝張育美對高醫大的無私奉獻，為了凝聚高醫大所有校友，舉辦醫療論壇長達8年，而今天的論壇，剛好能配合準總統賴清德要推動的「健康台灣」相關國家醫療政策。

今天有多名講者在致詞時都提到，坐在台下的前立委、準衛福部長邱泰源，他先是打趣道，今天是他從4月以來，首場公開活動，「520之前，我絕不接受專訪或者任何訪問」，他說，論壇談論的是台灣未來正確的醫療走向，但在科技持續努力下，以人為本仍是必須要永遠守護的，相信今天的主題，對未來國家政策、邁向健康台灣，都會有相當多通用主題，如有具體結論，將來政府在政策面一定會努力、遵守，也感謝高醫大過去70年來對台灣與醫療的奉獻。

邱泰源過去在立法院和高醫大傑出校友、天晟醫療體系創辦人張育美，在很多醫衛重要法案合作無間，張育美表示，邱泰源將要接掌衛福部，自己則回到企業，未來可以提供對醫療政策施政方針，論壇已經成功凝聚整個高醫大校友會，以及與其他醫學大學互動平台，同時也結識很多醫療科技企業與專家學者，每年也都會邀請產官學相關人員進行議題討論，「幾年下來，高醫大已經在整個台灣成為重要的醫療科技論壇」。

中華民國高雄醫學大學校友總會理事長謝尚廷表示，高醫大已經成立70周年，「高醫大是全國醫療奉獻獎最多的學校」，最近幾年也不斷擴展，需要全台灣的校友一起努力、一起幫忙。目前數位化科技發展已成熟，AI科技一日千里，未來需也仰賴人文與數位科技發展，高醫大的學術發展與醫療服務，是全國知名、南部發展重鎮，也是醫療服務做得很棒的學校，希望今天的結論，可以讓衛福部當作未來的重要參考。