女性酒癮比率增 專家：戒酒不是零酒精 而是不受制約

今天是5月9日「無酒日」，目前酒癮戒癮治療並未納入健保，但衛福部以補助方式幫助民眾戒酒。台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱表示，求助的戒酒患者有增加趨勢，年初至今已累計460餘人，性別也有微妙變化，女性較過去增加；近期一項研究發現，影響戒酒難易度的主因在於教育程度。

全台共有138家酒癮戒治機構，18家戒酒深耕醫療院所。方俊凱表示，衛福部戒酒補助款已從多年前到600多萬，成長至近年的4000萬左右；全台進入戒酒方案的性別比率，75%是男性，25%是女性，但女性占比正在上升。以他在淡水馬偕開設的酒癮戒癮團體治療為例，女性參與者比率更高，達36%，不乏都會區白領階級。

方俊凱表示，這些為酒癮困擾的女性，很多是因為工作所需，包括必須參加應酬；也有特殊行業工作者，曾遇過一位從事八大行業的患者，就醫時年僅四十多歲，卻已發生肝硬化，到診間求助時已是末期，對於這類患者，只能盡量告訴患者如何保護自己。

在年齡方面，方俊凱表示，早期就醫患者大約40多歲，現在則有許多廿、卅歲患者到醫院就醫，年齡有下降趨勢。 年輕患者求助，多有酒精不耐症，在持續飲酒的情況下，身體很快出問題，因為接觸到酒癮宣導等資訊，自行或由家人陪同就醫。

年齡與性別都不是影響酒癮治療難度的主要因素。方俊凱表示，一項統計顯示，酒癮治療的關鍵在於「教育程度」，以高中、職為分界，學歷愈高者，愈容易脫離酒癮，這與患者資訊搜集能力有關，經由主動接觸戒癮知識後，戒掉酒癮的機率也提升。

「BRENA」是美國推行已久的戒癮模式。方俊凱表示，從處理患者生理與心理社會功能開始，並強調告知患者評估報告結果，以同理心了解病人問題，確認其戒酒目標，並給予建議；酒癮治療包括藥物、戒癮團體、心理治療等，臨床上會依照患者需求，提供最適切的方式，最重要的是患者的接受度及配合度。

「戒除酒癮不是要民眾滴酒不沾，重點是別讓社交性飲酒變成酗酒。」方俊凱表示，東西方文化中，酒精都是重要元素，少了酒，讓許多文化失色，就連以清心寡欲著稱的唐代著名詩人，有詩佛之稱的王維，都曾寫下「勸君更進一杯酒，西出陽關無故人」的名句，無酒的目標不是零酒精，而是讓人生重返幸福，不受酒癮制約。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康