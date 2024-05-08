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東北季風影響北台灣9日偏涼 母親節全台防雨

中央社／ 台北8日電

氣象署表示，明天東北季風影響，北台灣偏涼，下探攝氏18、19度；週末母親節有鋒面接近，大致全台有雨；菲律賓東方海面可能有熱帶擾動發展，待觀察是否帶動西南風影響台灣。

中央氣象署今天傍晚發布大雨特報，台中以南及東半部山區有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。氣象署也提醒，今晚起桃園至台南、恆春半島、澎湖、金馬沿海地區要留意8至9級較強陣風。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天東北季風影響，水氣減少，天氣相對舒適穩定；北台灣偏涼，低溫普遍20度，局部地區會再低1、2度，高溫約27度。

黃恩鴻表示，10、11日東北季風減弱，轉為偏東至東南風，各地多雲到晴、溫暖穩定，北台灣高溫也有機會回升至30度；東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻指出，12日鋒面接近、13日鋒面通過及東北季風增強，主要降雨的時間會是在12日下半天至13日上半天，中部以北、東半部局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星短暫陣雨或雷雨。

黃恩鴻提到，14日東北季風影響，天氣與今天類似，北台灣偏涼，低溫約20、21度，局部地區仍會再低1、2度，北部及東半部地區有局部短暫陣雨；15日東北季風減弱，各地氣溫再略為回升。

黃恩鴻說，雖然有模式模擬在菲律賓東方海面可能會有熱帶擾動發展，但就資料判斷可能要等到14日之後才會有較明確的訊號；就算發展成熱帶性低氣壓，預估路徑會朝日本南方海面移動，對台灣沒有直接影響。

黃恩鴻指出，目前這個熱帶系統的發展仍有不確定性，未來是否會帶動西南風影響台灣，還需要視其看強度、位置而定，氣象署會持續觀察。

東北季風 氣象署 鋒面

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