免費快篩試劑「清庫存」？ 專家：過期半年內尚可用

政府免費發放新冠篩檢試劑，原是美事一樁，但因效期太短，遭批「清庫存」。開業藥師沈采穎表示，農曆春節時，新冠疫情步入高峰，衛福部就應著手發放快篩。昨天拿到亞培試劑有效期限僅剩三周，這讓許多民眾不敢領取。專家則表示，過期半年內，還是可以精準判讀，但過了半年，就不建議使用。

「一想到還有三大箱快篩試劑即將到貨，就有點傷腦筋。」沈采穎表示，這批即期品快篩的使用期限均相當短，亞培試劑有效期限為五月廿九日，不少民眾看到免費快篩試劑，停下腳步，但仔細看了使用期限，興致缺缺，就放了回去。

即期品快篩試劑的篩檢品質真的不好嗎？台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民表示，即將屆期的新冠試劑在判讀的品質上並沒有問題，因為製造商需要一段時間測試快篩試劑的穩定性，所以不會將使用期限壓到最底。

一般建議，在使用期限過後的半年內，仍保有一定的精準，但過期半年就不要使用。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，面對突如其來的新興流行病，政府在採購醫材時，較難估計民眾實際需求量，多買了一些防疫物資，即使過期，無法使用，也無可厚非，無須批評。

施信如表示，快篩試劑是經過穩定性的檢測而生產製作，即期品仍可正確判讀。至於過期品精準性則沒有數據可供參考。使用快篩後，如果出現「多條」粉紅色線，表示試劑已經失準。若是呈現淡淡的粉紅色，可能是病毒量不足。