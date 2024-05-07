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快篩效期僅剩22天…藥師出招擺門口任人拿 中午前全拿光

聯合報／ 記者廖靜清陳雨鑫／台北即時報導
衛福部疾管署宣布，5月6日起提供約1000萬劑快篩讓民眾免費領取，效期最晚到今年底。本報資料照片
衛福部疾管署宣布，5月6日起提供約1000萬劑快篩讓民眾免費領取，效期最晚到今年底。本報資料照片

疾管署昨宣布發放「即期」的1000萬劑免費新冠快篩試劑，於全台4500萬家社區藥局發放，開業藥師沈采穎表示，昨天第一天收到快篩，打著「免費」的牌示放在藥局內也乏人問津，今一早就將即期快篩放在門口的明顯處任人拿取，不到中午就全數發完。

疾管署副署長曾淑慧表示，今年初於桃園機場、高雄機場、小三通港埠等提供旅客免費領取快篩試劑，大約1個月可以發放300萬到400萬劑，約3個月內發完1000多萬劑，她認為，目前國內仍有疫情，仍有快篩的需求，推估應可以在幾個月內發完1000萬劑的即期快篩。

但沈采穎說，疾管署與藥師公會全聯會的合作宣布時間太短，很多藥局收到一箱快篩試劑「完全搞不清楚狀況」，疾管署當初僅發放公告通知社區藥局，並註明「沒有回覆視同同意」，許多藥師沒看到註明導致沒有回覆，被自動算進發放的行列。

沈采穎表示，有些藥局收到的快篩效期，僅剩下不到一個月，像她第一批收到的試劑，有效期限到5月29日，僅剩下22天，很憂心民眾對即期快篩興致缺缺，第一天僅發出10盒，今天一早就決定把免費快篩，放在大門口最顯眼的地方，掛上「免費」字樣，期待民眾快點拿，中午以前就把數十盒的免費快篩全發完。

沈采穎說，免費發放快篩試劑雖是美意，但效期太短難免讓人觀感不佳、是否清庫存？如果今年初新冠疫情再次升溫時執行這項政策，成效會更好。

快篩試劑 疾管署 藥局

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