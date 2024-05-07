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酷航引進E190新機 星國交長：樟宜機場重要里程碑

聯合報／ 記者甘芝萁／新加坡即時報導
新加坡交通部長徐芳達(左)與酷航執行長湯康莊(Leslie Thng)(右)出席E190-E2新機亮相記者會。記者甘芝萁╱攝影
新加坡交通部長徐芳達(左)與酷航執行長湯康莊(Leslie Thng)(右)出席E190-E2新機亮相記者會。記者甘芝萁╱攝影

新航集團旗下的低成本航空公司酷航Scoot今舉行巴西航空工業(Embraer)的E190-E2客機亮相記者會，這架新機今天下午15：45分首航泰國喀比。新加坡交通部長徐芳達表示，Covid-19疫情解封後，今年首季新加坡樟宜機場已突破疫情前的運量水準，目前星國已開始從討論疫後復甦轉向規劃未來幾十年的成長；E190的引進對樟宜機場來說更是重要里程碑，滿足東南亞市場快速成長需求。

酷航今在樟宜機場第一航廈內舉行E190-E2亮相記者會，下午則新機首航喀比，之後再串飛合艾。記者會現場布置採酷航主題色黃、黑為主，顯得青春又有活力。徐芳達說，酷航引進E190-E2，證明新航集團在未來航線擴張成長的遠見，補足現有酷航機隊中A320、波音787中飛往中短程航線的目的地的需求，這款客機非常適合中短程航線運作，其較小的載客量非常適合將這款機型放在規模較小但持續增長的航點中，並在現有的航往中提供額外的航班補充，有助於新加坡在東南亞地區身為航空樞紐重要地位的深化。

此外，新加坡稍早也提出永續航空樞紐藍圖目標，徐芳達也表示，使用尺寸合適的機型來執飛特定航線，也有助於減少航空燃油的碳排放，而E190-E2也能添加永續航空燃料(SAF)。這次酷航引進E2，有賴於新加坡民航局(CAAS)、酷航、巴西航空工業公司與巴西民航局的密切合作，也感謝酷航的機組人員、工作人員與新航工程公司的工程、技術人員協力，了解這架新飛機，為新機隊引進、營運提供安全、穩定的運作。

徐芳達表示，E190-E2加入酷航，是新加坡樟宜機場發展的重要里程碑，讓新加坡在亞太地區的航線網路發展更綿密，提供更好的服務給旅客，滿足東南亞市場快速的成長需求。

值得一提的是，新加坡雖然西化很深，但仍保留不少華人傳統，為慶祝新機亮相、首航，今天記者會上同樣也請來舞獅團隊熱鬧場子，新加坡官員與新航集團高階主管一字排開照相，也伸出大拇指比讚，更在拍照時應攝影記者要求，同聲用閩南語旗喊「發啦！」對比稍早前酷航執行長湯康莊(Leslie Thng)面對在場來自世界各國的航空業人士、媒體，全程用英語致詞，兩相比較下顯得非常有趣。

酷航引進巴西航空工業公司的E190-E2飛機，今午首航喀比。酷航今早在樟宜機場內舉辨亮相記者會。記者甘芝萁╱攝影
酷航引進巴西航空工業公司的E190-E2飛機，今午首航喀比。酷航今早在樟宜機場內舉辨亮相記者會。記者甘芝萁╱攝影
酷航E190-E2新機亮相記者會上的慶祝蛋糕。記者甘芝萁╱攝影
酷航E190-E2新機亮相記者會上的慶祝蛋糕。記者甘芝萁╱攝影

新加坡 樟宜機場 酷航

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