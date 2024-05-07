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日本3大傳藝「文樂」將登台 女力秀人偶合一魅力

中央社／ 台北7日電

日本「文樂」是結合說唱、三味線、人偶3種形式的傳統偶戲，與能劇、歌舞伎並列日本3大傳統藝術。睽違9年，由女性人偶師領軍的「瞳座乙女文樂」將17日起於衛武營獨家登台。

衛武營國家藝術文化中心今天透過新聞稿表示，「文樂」原名為「人形淨瑠璃」，誕生於16世紀左右。淨瑠璃是帶著曲調吟唱故事的表演藝術，後來開始用三味線表現故事人物心境，並與自古以來存在的人形（木偶）結合，後因19世紀時最有影響力的劇團「植村文樂軒」之名，「文樂」逐漸成為此項表演藝術的代名詞。

「文樂」演出題材，衛武營指出，從日本古代英雄傳說故事，到江戶時代戀愛故事、殉情悲劇等，被譽為成人的木偶劇，不僅是日本政府指定的「重要無形文化財」，2009年更被聯合國列為「非物質文化遺產」。

衛武營表示，傳統上，「文樂」演出時表演者均為男性，且1座人偶由3名偶師操作。偶師加上說唱表演者「太夫」、三味線樂師，三類演出者三位一體一起表演，稱為「三業」。

從19世紀初期起，衛武營指出，「文樂」開始出現1人操偶的表演形式，並陸續有女性劇團成立，讓女性表演者可獨自操作超越自己半身尺寸的木偶，在舞台上人與偶同步展現出如日本舞踊的優雅身段及細膩情感。

衛武營表示，這次將在衛武營演出的「瞳座乙女文樂」，1967年由桐竹智惠子創團，她師承正宗「乙女文樂」創始者之一的五世桐竹門造，「瞳座乙女文樂」劇團初期在日本演出，1970年代就開始到法國、西班牙公演，至今巡演足跡遍及歐洲、亞洲及美國。

「瞳座乙女文樂」繼2015年抵台演出後，睽違9年再次造訪，衛武營指出，這次將帶來3段不同的「文樂」經典劇目，分別是祈求五穀豐收的禮儀曲「兩人三番叟」、著名悲劇「傾城阿波鳴門」、正邪對決的武打戲「增補大江山酒吞童子」。

衛武營表示，乙女文樂近百年間走出由男性主導的「文樂」世界，展現出吸引千萬戲迷的樂趣與魅力，「瞳座乙女文樂」將於17至19日在高雄衛武營戲劇院演出。

日本 衛武營

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