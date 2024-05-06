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把握好天氣！周三溫度驟降最低溫跌「1字頭」周五回暖

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天白天高溫約27至33度，南部局部地區有機會達到36度以上高溫，但周三、四受到東北季風增強影響，水氣增加、降溫明顯，北部低溫約20度，局部甚至跌至18、19度。聯合報系資料照
明天白天高溫約27至33度，南部局部地區有機會達到36度以上高溫，但周三、四受到東北季風增強影響，水氣增加、降溫明顯，北部低溫約20度，局部甚至跌至18、19度。聯合報系資料照

中央氣象署今表示，明天白天高溫約27至33度，南部局部地區有機會達到36度以上高溫，但周三、四受到東北季風增強影響，水氣增加、降溫明顯，全台都有降雨機會，北部低溫約20度，局部甚至跌至18、19度；周五起回暖，母親節偏熱。

氣象署預報員張竣堯表示，明天西半部為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，東半部局部短暫陣雨，且有較大雨勢發生。

周三、四（8、9日）東北季風增強，尤其周三加上華南雲雨區東移，水氣最多，全台都有降雨機會，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨，南部地區午後局部短暫雷陣雨；周四（9日）水氣減少，僅花東有零星短暫陣雨，午後山區及南部有局部短暫雷陣雨。

周五至周日（10至12日）各地多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區局部有短暫雷陣雨；周日（12日）母親節，入夜後可能會有鋒面逐漸接近，北部地區需留意降雨；下周一（13日）受鋒面影響，北部及東半部、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣型態。

溫度部分，張竣堯表示，明天宜花地區預估高溫約27度，其他地區20至33度，南部山區可能達34、35度，而屏東局部地區有機會達到36度以上高溫。

周三、四（8、9日）受東北季能影響，降溫明顯，周三下半天，北台灣氣溫開始下降，夜間至清晨低溫約20度，局部空曠地區恐降至18、19度；其他地區低溫約21至24度；北台灣白天高溫約25度，其他地區28至30度。

張竣堯表示，周五開始回暖但氣溫仍偏涼，白天北部高溫可回升至28、29度，周日（12日）全台各地高溫可回升至30度以上；張竣堯提醒，明天金門、馬祖及晨嘉義以南地區易有局部霧或低雲，影響能見度，另外，明下午開始，桃園至雲林、澎湖、恆春半島沿海需注意較強陣風。

低溫 東北季風 高溫

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