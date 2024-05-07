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健康你我他／用則進不用則退 愛愛完身心舒暢

聯合報／ 文／林維邦（北市中正）
愛愛其實也是一種運動，達到消除肌肉壓力和減少脂肪堆積的功能。圖／林維邦提供
愛愛其實也是一種運動，達到消除肌肉壓力和減少脂肪堆積的功能。圖／林維邦提供

老夫老妻雖然年歲已大，但是只要身體正常，體力也尚可，還是可以享受肌膚之親，就像老房子即使是土造的，好好保養和維護，仍然可以住人一樣。

老夫老妻體力當然不如年輕時代，故愛愛周期，可以延長，從一周一次到十天、半月或一個月一次都可以，量力而行。但記得肌膚之親可以增進夫妻感情，適度性行為，對男女器官亦有維護作用，所謂用則進，不用則退，身體四肢皆須長期保持運動，才不至退化，性器官也是一樣的。

若是器官有些老化而導致性愛不順，亦可透過醫師，開立藍色小丸子或潤滑劑等處方，協助性愛過程。

我年已過六五，但性愛並未隨年齡退休，仍和六十之齡的太太有適度的做愛行為，添加閨房樂趣。但我們已改在清晨起床溫存了，因為不像年輕時代可以挑燈夜戰了，早上睡飽一覺，體力恢復時，再行撫摸、親嘴等前奏，慢慢再燃起熱情。老妻老妻也不講求各種姿勢變化了，能平順進行即可。愛愛其實也是一種運動，達到消除肌肉壓力和減少脂肪堆積的功能，若有愛愛作為，當天也感到身心舒暢。

老夫老妻其實可不必避談親熱動作，若不能有實際動作，也可在床上以撫摸、親觸肌膚等動作取代，如日本川端康成等老人家，更重視視覺的感受也可以呢。

器官 性愛

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