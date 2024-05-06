COVID-19再感染 比初次染疫死亡風險高4倍以上

與病毒共存時代，民眾常以為COVID-19流感化、得過新冠就沒事，事實上，COVID-19威脅仍持續。台灣研究發現，COVID-19再感染者比起初次感染，30天內全因性死亡風險高出4.29倍。

據衛生福利部疾病管制署統計，國內近期平均每週約有20到30例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡、約200例併發症個案。雖然疫情已過高原期，但併發症個案仍偏多，世界衛生組織（WHO）近日提醒，COVID-19為既定且持續的健康問題，呼籲民眾仍要注意併發症風險。

台灣感染管制學會理事長王復德今天在記者會表示，COVID-19病毒應該會是過去、現在與未來都持續存在的病毒，各界都希望病毒越來越弱，即使確診、感染過也不一定安全，再感染死亡率是一般人的數倍，今年1至3月期間，死亡人數是流感8.3倍，顯示對高風險族群的嚴重威脅。

醫師提醒高風險族群切莫輕忽，符合具高風險因子條件者如65歲以上、孕婦、產婦、氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI值超過30等，吸菸及已戒菸，或具影響免疫功能疾病民眾，都是危險族群。

台大醫院感染科主任陳宜君呼籲，COVID-19高風險族群平時更應警惕，除維持良好防疫生活習慣，同時需留意自身健康狀態，記錄平日用藥情形。若出現COVID-19症狀或曾與確診者接觸，務必每間隔1天進行快篩。

陳宜君表示，民眾倘若檢測為陽性，應主動提供用藥紀錄，可讓醫護人員快速掌握狀況進行診斷，把握治療時機，減少重症或後遺症風險，目前WHO建議，需在發病5天內就醫治療才能有效降低住院率及死亡率。