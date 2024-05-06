路邊的野草不要採食 民眾自行採摘煎煮當茶飲恐傷健康

路邊的野草不要採！近來縣府接獲民眾通報因聽信偏方，在山中採摘野草回家煎煮茶飲，造成身體不適，發生頭暈拉肚子現象，南投衛生局表示，許多老人家普遍存有「吃中藥，有病可治病，沒病可補身」，甚至常把農田、林園、鄉間小道旁等，自行採收的草藥，當成傳統中藥使用的錯誤觀念，千萬要小心。

南投中醫師公會理事長胡雲瑜表示，南投縣民風純樸，有又或者聽信偏方，自行購買、服用來路不明的中藥，導致腹痛、腹瀉或造成身體過敏反應，嚴重者甚至引發肝、腎功能異常的病症，非但無法治療疾病，反而危害自身健康。

南投衛生局指出，日前這件個案是有民眾自行前來陳情說明，因爬山自行採集路邊野草回家煎煮成茶，喝了之後就發生頭暈拉肚子現象，但因茶已喝完，所以無法分辨，經要求該民眾盡速就醫後，目前已無大礙；但強調特別現在天氣熱，更有老人家很喜歡自己採路邊野草，回家煎煮甚麼青草茶來喝，身體不適後，對自行採摘的路邊野草也說不清楚，只說之前煮來喝沒事，沒想到這次會拉肚子。