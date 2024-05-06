台鐵票價凍漲29年擬調整 交通部：最新方案下半年提出

台鐵已29年未調漲票價，今年起公司化，票價是否調漲受關注。交通部次長胡湘麟會前接受聯訪時表示，台鐵票價已29年未調整，交通部1個多月前曾討論過，當時認為台鐵公司提出相關分析尚不完整，當時決定，希望台鐵公司就整體分析再研議。

根據立法院核准的鐵路運價率公式，台鐵公司今年預計提出合理報酬率3%、4％、5％等三方案。若以5%方案為例，北高自強號票價將從843元，漲至1219元。

胡湘麟表示，針對近期媒體報導的幾個方案，「這些都是過去討論的內容，不是現在執行的方案」；胡湘麟說，現在要研究的方案，預定今年下半年會提出，屆時就會清楚了解合理票價調整內容為何。

胡湘麟今赴立法院「針對台鐵票價上漲暨列車準點率提升作為」專案報告，交通部表示，自1995年起台鐵票價已有29年未調整，考量公司內部營運條件，以及外部社會經濟情勢、市場供需情形，研議票價合理化方案。

根據交通部報告，針對近年台鐵準點率情形，近年配合台鐵公司辦理各項行車設備改善、 汰換計畫及新型車輛的採購投入，統計台鐵公司近年各年度列車準點率由2019年90.97%，已逐步提升至2023年 95.98%。

統計今年第1季（1至3月），台鐵公司整體列車準點率95.90%，誤點主因以天然災變，占20.2％、死傷事故，占20.1％等不可控因素為主。

針對後續改善作為，交通部提出3點措施，第一，號誌故障及車輛故障部分，台鐵公司已持續辦理各項行車設備改善、汰換計畫，以及新型車輛引進，並強化設備維修及維養流程與資訊化管理系統，辦理設備預防性更換，提升行車設備及列車妥善率。

第二，加強平交道安全宣導，提升用路人之安全意識，並強化車站月台監視，避免旅客發生月台跌落及侵入路線情形；第三，列車準點率項目已納入台鐵公司營業面向的重點評估指標，並逐季檢討設定列車準點率目標值，持續追蹤管制準點率達成進度，列入各單位績效考評。