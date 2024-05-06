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台鐵若漲票價 學者：地方政府須同步思考TPASS預算增加議題

聯合報／ 記者楊竣傑／台北即時報導
行政院長陳建仁（中）、交通部長王國材（右）、行政院秘書長李孟諺（左）今年4月24日出席「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動記者會。聯合報系資料照
行政院長陳建仁（中）、交通部長王國材（右）、行政院秘書長李孟諺（左）今年4月24日出席「TPASS慶週年 乘車金大放送」活動記者會。聯合報系資料照

台鐵公司擬於下半年提出運價調整方案，若票價同步調漲，目前多納入搭乘台鐵的TPASS月票，預算可能會增加，學者認為，交通月票的預算壓力也會愈來愈大，地方政府必須跟著思考此議題。

由於行政院推出的TPASS月票方案中，各地的月票幾乎都包含台鐵，因目前公共運輸漲幅由TPASS月票吸收或政府補助，台鐵若下半年漲票價，勢必衝擊TPASS的預算。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰今天於聯合報以「善用補助 讓公共運輸永續」為題投書，文中提到，台鐵公司則預計下半年調整票價，交通部今天針對鐵路運價費率公式赴立院專案報告。依據最低合理報酬率3％方案，短程板橋到台北的區間車將漲5元，長程台北到高雄的自強號可漲到300元。後續捷運及高鐵也將評估跟進調漲。

李克聰在文中提到，公共運輸之漲幅將由TPASS月票吸收或政府補貼，目前每年約90億元預算，未來補貼預算將明顯增加，尤其擴大地方政府財務壓力，將排擠其他公共建設預算。

李克聰今接受記者訪問時提到，台鐵若漲票價，捷運與高鐵的壓力就會變大，所以他們應該也要去評估。若捷運也隨之調整票價，交通月票預算的壓力會愈來愈大，財務壓力也變大了，地方政府壓力會變大，地方政府就要思考清楚。

至於高鐵的部分，因為現在高鐵相當擁擠，有些民眾反而希望高鐵公司順勢調整票價，或許可以降低運量、增加服務品質。李克聰認為，高鐵公司也要趁台鐵提出運價調整方案之際，思考清楚高鐵未來的方向，進行整體評估。

因此，在TPASS預算是否受影響之際，李克聰認為台鐵要重新考慮營運調整，老舊、容易故障的車如何下線，也要在安全無虞的保障下，以營利為目的，好好思考經營模式，不該加強的部分，就逐漸縮減，加強班次、服務的部分，就加強班次。

至於TPASS的方向，李克聰於文章中指出，交通部應堅持當初推動時，要求各地方政府於每年計畫實施期滿二個月內，依據研議之改善公共運輸服務品質的各項措施說明實施情形，並依據所訂定之關鍵績效指標KPI提送成果報告，如未達績效目標，應規範問題改善或退場機制。

李克聰也建議除應盡快改善公共運輸，未來應有更多元化需求導向的月票選擇，包括個人選擇起訖區域、使用運具組合、使用天數等。

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