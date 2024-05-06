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台鐵票價擬調整 學者：藉此轉型為生活服務提供者

聯合報／ 記者楊竣傑／台北即時報導
台鐵下半年是否可調漲票價，備受外界關注。聯合報系資料照。
台鐵下半年是否可調漲票價，備受外界關注。聯合報系資料照。

台鐵公司今天在立法院報告「針對台鐵票價上漲暨列車準點率提升作為」，雖然台鐵日前曾提出合理報酬率3％～5％的運價調整方案，但遭擱置、下半年才會提出。學者認為，台鐵必須藉此通盤考量，加強服務水準，從「運輸服務提供者」，轉型為「生活服務提供者」。

台鐵票價已凍漲29年，台鐵公司依據立法院核准的鐵路運價率公式以及合理報酬率，提出合理報酬率3％～5％的運價調整方案，若票價同樣漲足，漲幅約35.62％至44.52％，北高價格可漲價至1144元，距離高鐵公司的北高票價1490元，只差346元。

不少民眾認為，若台鐵獲得交通部與行政院同意後調漲票價，與高鐵北高票價只差3百多元，恐怕沒有競爭力，旅客更會選擇行車時間較短的高鐵，考驗台鐵公司未來的營運方向。

成功大學交通管理科學系系主任鄭永祥指出，若台鐵可調漲運價，就必須透過這個機會，透過準點、安全、舒適的角度吸引旅客，分析利基市場的策略，做出差異性的服務品質，藉此推出獨特產品。「換言之，就是得從純粹讓旅客從甲地到乙地的運輸服務提供者，變成生活服務的提供者。」

鄭永祥解釋，若只看旅運時間，台鐵當然不適合跟高鐵競爭，但台鐵於一百公里以下、方便轉乘的路線，比較有競爭力。台鐵就應思考離尖峰的票價差異，甚至清楚分析附加價值，與餐廳、飯店等業種合作，也可推出兩人同行與來回，就可打7折、75折的票價，就可以吸引旅客，「設計好的商品，才有新的產品定位，才能創造價值。」

鄭永祥提醒，若運價調漲，票價也提高，旅客是否可能因為票價調漲，改搭高鐵或捷運，導致台鐵旅運量降低，更得思考清楚。台鐵得透過這次機會，了解旅客需求，畢竟高鐵太擁擠、旅客搶不到票，台鐵就可能載到外溢的旅客。他認為，若旅客認為可接受台鐵的搭乘品質，就可吸引搶到不趕時間的返鄉、探親、訪友旅客。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰認為台鐵票價不會漲這麼多，應該只會漲一點，但若投資報酬率3%的話，都可以用交通月票吸收。以台鐵目前的定位，大部分都對於安全、服務品質等改善有期望，他認為是小幅度調整，對民眾影響比較小。

李克聰認為，台鐵調整票價後要有因應作為，若台鐵下半年要調漲票價，可以針對漲幅說明清楚，例如對民眾影響有限，安全也加強了，因此才需要漲票價。

台鐵 票價

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