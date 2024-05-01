全國與國際複製「關渡學」 台北市目標朝精準健康長壽

隨著國內老年人口增加，為促進健康老化，必須著手改變社區民眾的行為，以預防失能、失智，這需要很多面向的整合。關渡醫院院長陳亮恭長期關注高齡健康長壽議題，更為此領域的翹楚，領導「台灣高齡整合照護研究」（TIGER），並在3年前開始於關渡社區整合疾病管理及失能、失智預防為服務基礎，證明可以改善生活品質、提升健康服務價值的成效。

台北榮總今舉辦「台灣新加坡健康長壽高峰論壇」，陳亮恭於演講時表示，關渡社區實行「關渡學」的成功經驗，計畫架構與成果也吸引了台北市衛生局的注意，期望也能藉由人工智慧（AI）提供台北市民完善的數位服務，包含個人化的健康風險分析及解決方案，其中個人化的健康風險分析是來自健檢、公衛、行為、問卷等資料，未來會利用更多的資料，從而發展各種演算法，並經過專業解讀後，提供風險分析，讓健康資料也不再是，黑字、紅字，或正常、不正常，而是以風險呈現結果，並且能針對個人需求，且愈來愈精準的分析將帶動「數據驅動」的精準健康長壽策略。

「未來的衛教資訊，必須讓民眾感覺到AI的幫助，不再是罐頭訊息，而是符合個人化的需求。」陳亮恭說，以「關渡學」經驗，在更多數位科技協助下，以推動市民改善更多的健康指標，因此個人化的解決方案可能是利用大數據分析，形成個人化的衛教，初期是建立平台針對台北市65歲以上民眾，未來希望每個人都有自己專屬的健康指南。

「關渡學」在人口約5.5萬人的關渡社區推動，初步改變社區的氛圍，也升級了社區醫院的角色。而，北榮體系在陳威明院長的支持之下，將在新竹、桃園、宜蘭、花蓮、台東等分院逐步開展，讓北榮的分院都成為當地社區的「塔台醫院」。在今天的會議中，新加坡國立大學前副校長John WONG也指出，新加坡、台灣、日本都是東亞地區重要的意見領袖，更應該要彼此合作。

John WONG 說，「氣候變遷我們或許很難有很直接的因應策略，但人口高齡化是每個國家都必須面對，也應該將之視為機會，從而改變我們的未來。」新加坡希望與台灣能進一步深化合作，從「關渡學」到「皇后鎮」以及日本的「柏市計畫」與名古屋的健康長壽社區，而數位科技的應用是台灣比日本、新加坡都更先進的部分，關渡醫院與科技企業的合作成果令人驚艷，也是可以擴大合作的議題。