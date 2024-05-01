影／五一勞工大遊行 勞團提五大訴求

全國產業總工會及數十個工會及NGO團體發起的2024五一勞工大遊行，下午在總統府前、凱達格蘭大道集結，提出「薪資提升要落實」、「工作權利要保障」、「集勞關係要升級」、「退休權益要安心」、「醫護血汗要解決」等五大訴求。以「連續執政無蜜月，國會修法挺勞權！」為主軸出發遊行到立法院，並提出16 項具體的修法建議。要求政府及三黨修法改善勞動環境，提升勞動保障及勞權，讓台灣擺脫「過勞之島」及「功德之島」。

總領隊全國產業總工會理事長江健興表示，除了強調此次五一勞工大遊行的五大訴求外，同時向政府呼籲，5月1日是所有受僱者的日子，軍公教都是政府的受僱者，也都要休假。此次五一勞動節大遊行，從總統府遊行至立法院，除了要求勞動法令大翻修，也要兌現總統選舉前，挺勞工的政治承諾。在立法院外時也由隊伍的尾端往前滾「藍綠白」大球，指在三黨不過半的狀況下，三黨都沒有理由推卸對勞工的承諾，更是責無旁貸，更應積極推動支持勞工、捍衛勞權的法案。會中三黨別分由民眾黨總召黃國昌、國民黨書記長洪孟楷及民進黨副幹事長洪申翰代表回應。 全國產業總工會及數十個工會及 NGO 團體發起的 「2024五一勞工大遊行」，下午在總統府前、凱達格蘭大道集結，以「連續執政無蜜月，國會修法挺勞權！」為主軸出發遊行到立法院，要求三黨捍衛勞權的法案。記者黃義書／攝影 全國產業總工會及數十個工會及 NGO 團體發起的 「2024五一勞工大遊行」，下午在總統府前、凱達格蘭大道集結，提出「薪資提升要落實」、「工作權利要保障」、「集勞關係要升級」、「退休權益要安心」、「醫護血汗要解決」等五大訴求。以「連續執政無蜜月，國會修法挺勞權！」為主軸出發遊行到立法院，並提出16 項具體的修法建議。記者黃義書／攝影 全國產業總工會及數十個工會及 NGO 團體發起的 「2024五一勞工大遊行」，下午在總統府前、凱達格蘭大道集結，遊行前住立法院，以「連續執政無蜜月，國會修法挺勞權!」為主軸出發遊行到立法院，並提出16 項具體的修法建議。記者黃義書／攝影 全國產業總工會及數十個工會及 NGO 團體發起的 「2024五一勞工大遊行」，下午在總統府前、凱達格蘭大道集結，參與遊行的醫護要求補足人力，提高待遇。記者黃義書／攝影 ＇ 全國產業總工會及數十個工會及 NGO 團體發起的 「2024五一勞工大遊行」，提出「薪資提升要落實」、「工作權利要保障」、「集勞關係要升級」、「退休權益要安心」、「醫護血汗要解決」等五大訴求。記者黃義書／攝影 全國產業總工會及數十個工會及 NGO 團體發起的 「2024五一勞工大遊行」，下午在總統府前、凱達格蘭大道集結，遊行前住立法院。記者黃義書／攝影 全國產業總工會及數十個工會及 NGO 團體發起的 「2024五一勞工大遊行」，下午在總統府前、凱達格蘭大道集結，遊行前住立法院。在立法院外時也由隊伍的尾端往前滾「藍綠白」大球，指在三黨不過半的狀況下，三黨都沒有理由推卸對勞工的承諾，更是責無旁貸，更應積極推動支持勞工、捍衛勞權的法案。記者黃義書／攝影