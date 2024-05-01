指揮中心解編一周年 王必勝、周志浩驚呼時光飛逝

今年是疫情指揮中心滿一周年，兩位現任衛福部次長，曾經的指揮官王必勝，以及曾經的疫情監測組長周志浩紛紛驚呼「已經一周年了嗎？」。王必勝今表示，代表防疫團隊跟大家說「對得起國家跟人民的託付，有好好把任務完成 」。

周志浩表示，過去這一年大家都很辛苦，雖然沒有疫情三年期間來的壓力大，但是仍有不少事情要忙，包括每個月、每周定期的新冠防疫會議，仍然會持續跨司署檢討相關作為，同時也檢討《傳染病防治法》，並且更新傳染病應變計畫等。

《傳染病防治法》日前已經由疾管署公告，涉及包含防疫隔離假、電子圍籬等。周志浩表示，原本預計採取三階段修法，考量時間而改為兩階段，第一階段已經處理跟民眾有關的部分，如救濟時間延長；第二、三階段合併處理，包含防疫假等，希望未來面對相關事情時可以透過法律處理得更細緻，之後會將草案送至行政院。

王必勝則是代表防疫團隊，他說，防疫團隊對得起國家跟人民的託付，有好好把任務完成。一年時間說慢也不慢，但感覺已經過了很久。自己作為防疫團隊一員，最關心疫情解編後對民眾生活的影響；現在新冠逐漸流感化，看起來對社會影響漸漸縮小，因此將準備應戰未來若發生大流行要如何因應，避免過往面對的隔離補償、人身自由等問題。

另外，疾管署亦發布《新冠後疫情時代防疫政策白皮書》，邀集49位來自公衛醫療、疫苗產業、資訊科技、法制及地方實務的產官學研及醫界專家，經過20次會議深入討論，客觀檢視我國新冠防疫歷程，汲取新冠防治經驗，擇定「邊境檢疫」、「疫情監測及預測」、「資訊科技」、「醫療應變」、「疫苗、藥物及快篩試劑」、「口罩及防疫物資」、「校園防疫」及「風險溝通」等議題，重新省視、檢討各項疫情應變作為，提出符合我國國情的具體改善建議，以整體改善我國公共衛生體質。

白皮書共提出56項政策建議，涵蓋提高防疫決策層級並整合政府部門、健全法制規範、充實人力資源、提高經費挹注、強化基礎建設、落實平時整備、推動循證決策、導入創新科技及擴大民間參與等面向。其中，有關防疫物資管理及徵用、中央地方權責劃分及決策遵從、感染管制措施之強化及落實、疫苗採購及研發、科技防疫措施之法制化等建議，已參酌納入《傳染病防治法》之修訂條文內。

《新冠後疫情時代防疫政策白皮書》電子版下載網址：https://gov.tw/exK。