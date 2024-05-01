鋒面通過+對流發展旺 5縣市大雨特報

中央氣象署發布大雨特報，鋒面通過及對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，今（１）日臺中、南投山區及南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及土石流。

大雨：台中市山區、南投縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

中央氣象署說，今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，西半部、東北部、東部地區及澎湖、金門易有短延時強降雨，中部以北及金門並有局部大雨發生的機率。

明天東北季風影響及水氣偏多，北部及東北部天氣稍涼；中部以北、東北部、東部地區及澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨，並易有短延時強降雨，其他地區及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨。

今、明兩天中部以北沿海空曠地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼易有較強陣風。