鋒面通過+對流發展旺 5縣市大雨特報
中央氣象署發布大雨特報，鋒面通過及對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，今（１）日臺中、南投山區及南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及土石流。
大雨：台中市山區、南投縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。
中央氣象署說，今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼；西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，西半部、東北部、東部地區及澎湖、金門易有短延時強降雨，中部以北及金門並有局部大雨發生的機率。
明天東北季風影響及水氣偏多，北部及東北部天氣稍涼；中部以北、東北部、東部地區及澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨，並易有短延時強降雨，其他地區及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨。
今、明兩天中部以北沿海空曠地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼易有較強陣風。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言