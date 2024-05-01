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嚇人！平均每2人就有1人有脂肪肝 恐成台灣肝癌新主因

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
每2人就有1人脂肪肝，醫師指出，未來脂肪肝將成為導致肝癌的主要病因。本報資料照片
每2人就有1人脂肪肝，醫師指出，未來脂肪肝將成為導致肝癌的主要病因。本報資料照片

曾被稱為「國病」的肝癌，近年因C肝新藥的問世，肝癌發生率逐漸降低，國健署公布最新的十大癌症發生率，肝癌已降至第四位。新光醫院健康檢查中心部主任朱光恩表示，導致肝癌最常見的原因以病毒性肝炎為主，但隨著C肝逐漸被消滅，未來導致肝癌最大的原因恐是「酒精」及「脂肪肝」，特別台灣肥胖人口增加，脂肪肝導致肝癌的案例，恐會愈來愈多。

肝臟油滋滋的一片，肝臟怎麼能好好運作？朱光恩表示，脂肪肝真的太過普遍，來診照肝臟超音波的患者，平均每二人就有一人有輕重不一的脂肪肝，脂肪肝會影響肝臟的代謝，只要有輕度脂肪肝，肝功能指標GOT與GPT都會呈現異常，長期置之不理，會增加癌變的機率。

朱光恩表示，因肝癌病逝的藝人菜頭，並沒有B、C肝帶原也從不喝酒，當時醫界就對該案頻頻討論，認為他罹患肝癌的原因恐與脂肪肝有關。中研院先前也有大規模的研究，證實脂肪肝與肝癌有密切關係，且未來肝癌的致病主因就會是「脂肪肝」。

對抗脂肪肝並沒有藥物可以使用，唯一的藥帖就是「減重」、「運動」，透過非藥物處方達到治療效果。朱光恩表示，很多人以為輕度脂肪肝放著不管，脂肪就會自行消除，他強調「絕對沒有這回事」，脂肪沒有被消耗就只會待在原地不動，絕對沒有不做任何事，就自行消除的可能。

朱光恩表示，脂肪肝分為輕度、中度、重度。輕中度的脂肪肝患者，不一定會感受到症狀，但脂肪肝演變成重度時，會出現黃疸、眼白變黃、全身無力、惡心、吃不下、上腹脹痛等感受，等到重度再就醫時，往往脂肪肝已經非常難逆轉，嚴重者得透過肝移植才能續命。

朱光恩表示，現代人的飲食方式很難不是脂肪肝的候選人，如每天一杯含糖飲、油膩外食、高熱量甜點等，都會增加肥胖以及脂肪肝的機率，特別是輕中度脂肪肝「不痛不癢」，很多患者被檢出脂肪肝後，都跟醫師說會減肥、會運動，再次回診追蹤時，脂肪肝變更嚴重，完全沒有落實非藥物處方，等到已經出現黃疸等症狀，大多已經來不及。

他呼籲，少鹽、少油、少糖的飲食方式，不只能降低脂肪肝的發生，也能避免心血管疾病，而運動也是幫助維持身體健康的好方式，多花一些時間關照自身的身體，才不會因病讓生活受到影響。

心血管疾病 患者 肝癌 肥胖 脂肪肝

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