太魯閣受重創 花蓮精選20項深度體驗加強國際行銷

花蓮0403地震發生將近一個月，太魯閣國家公園何時重新開園仍是未知，讓在地觀光業受到重擊，旅宿訂房率只剩1成，成為「經濟災民」。縣府觀光處加強國際宣傳，近日邀請來自波蘭的網紅及台籍夫婿，透過外國人、台灣人的不同視角傳達花蓮之美，還精選20項深度體驗活動，10日起推出「永續遊花蓮」方案，振興花蓮觀光。

波蘭新住民妙雅與台灣夫婿YouTuber達人勵組成的「勵家人」一家人，最近到花蓮，穿上阿美族傳統服裝射箭、玩彈弓，還製作天然竹香米飯，學習原住民古老智慧；接著又到赤柯山品嘗在地金針花氣泡飲。

接著又到鳳林的廖快菸樓尋訪當年種植菸草的歷史故事、自製紅龜粿，也造訪珈藍可廚坊使用原民食材烹調風味料理，也到壽豐鄉鯉魚潭體驗立式划槳SUP。

「達人勵」說，自己是領隊常到花蓮遊玩，原本以為對花蓮很熟，沒想到5項體驗都沒玩過非常好玩，期待透過實際體驗分享的影片，讓國內外民眾發現花蓮的精彩。

縣府觀光處長張志翔表示，共徵選出20項具有接待外國遊客能量的深度體驗活動，5月10日至11月30日推出「永續遊花蓮－國內外四大旅遊市場獎勵方案」。國內自由行到花蓮住宿及永續旅遊，就有機會獲得特斯拉，更天天抽出遊花蓮雙人機票；國內旅行團則針對一般團體、寵物旅遊及身心障礙人士提供永續旅遊獎勵金。

這次活動也針對國外自由行旅客加強行銷，國外遊客透過Agoda預訂花蓮合法旅宿，最高享有30美元住宿折抵，KKday國際平台訂購20項深度體驗活動可獲得30美元折抵。

縣內伴手禮業者也因蘇花公路交通不便，面臨「遊客進不來、商品出不去」的困境，縣府上月底帶商圈業者北上辦理展售會，買氣暢旺，銷售一空；接下來將在觀光資訊網架設專區，方便全國民眾搜尋訂購，即起受理申請，有興趣的業者可到花蓮縣政府觀光處網站最新消息下載表單。