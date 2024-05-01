三高患者當心！天熱水分流失易引發腦中風危機

夏天腳步近，氣溫逐漸攀升，醫師提醒，炎熱天氣下，人們容易出現水分流失情況，三高等慢性病患者要更注意，適當補充水分可降低血壓上升、血液黏稠度，減少急性腦中風的風險。

根據衛生福利部統計，心臟及腦血管疾病長年盤據國人10大死因排行榜。家庭醫學專家、開業診所院長林錦龍今天透過新聞稿指出，天氣越來越熱，人們容易出現水分流失情況，高血壓、高血糖、高血脂等慢性病患者常見的風險，也隨之浮現。

林錦龍說明，當身體中水分減少時，血壓上升、血液黏稠度增加，進而產生急性腦中風風險，所以適當補充水分很重要，此外，適度控制室內空調溫度，避免急劇溫度變化，有助於維持血管健康。

林錦龍提醒，國內慢性病患者中，約有5成同時患有多重共病，這些共病往往都會增加急重症的風險，控制好三高等慢性病是關鍵，從日常開始健康飲食、規律運動、向菸說不，如有狀況應儘速就醫，配合專業團隊介入，可望有效控制。

衛福部國民健康署表示，有心臟病史的民眾，應隨身攜帶病歷卡與緊急用藥以備不時之需；記住中風症狀FAST口訣，也就是臉部（Face）表情不對稱、雙手（Arm）力氣不一樣、講話（Speech）變得不清楚，有任一症狀，記下時間點（Time）戴好口罩並快快就醫，爭取黃金搶救期。