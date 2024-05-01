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「關渡學」與「皇后鎮」台灣與新加坡推動健康長壽社區

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總今舉辦「台灣新加坡健康長壽高峰論壇」，台灣與新加坡的長壽健康社區計畫充分交流。記者邱德祥／攝影
台北榮總今舉辦「台灣新加坡健康長壽高峰論壇」，台灣與新加坡的長壽健康社區計畫充分交流。記者邱德祥／攝影

因應全球人口結構變化，各國關注高齡健康長壽議題，國內關渡醫院院長陳亮恭為此領域的翹楚，領導「台灣高齡整合照護研究」（TIGER），並將研究落實在台北市關渡社區，讓居民在健康長壽獲得初步成果，這是真正的「台灣之光」，其成果更吸引新加坡國立大學的重視，特別於今、明兩天派代表團來台參訪，並參加由台北榮總舉辦的「台灣新加坡健康長壽高峰論壇」，希望台灣經驗與新加坡經驗能充分交流。

台灣整合高齡照護研究（TIGER，Taiwan Integrated Geriatric Care Study），為整合疾病管理與失能、失智預防為服務基礎，證明可以改善生活品質、預防失能、預防失智、提升慢病管理品質、提升健康服務價值的成效。藉由體力、腦力、營養、社交學習等全方位強化，進而與慢病管理及預防保健結合，透過實體活動據點與科技平台整合，逐步形成「關渡學人」的生活型態，逐步邁向健康長壽的宜居關渡。

此次帶領新加坡國立大學代表團前來的，新加坡國立大學前任副校長，現任人口健康中心執行主任John WONG教授說，新加坡與台灣都面臨人口老化的挑戰，且超高齡社會人口老化非常快速，須在此艱困時刻提出正面作為，健康是多項綜合的結果，包括心理、生理、社會，這應是有目標的長壽及社會福祉，新加坡正推動「皇后鎮」健康社區計畫，期盼民眾健康老化，這須由政府及全社會共同參與。

新加坡因應未來人口老化結構，規畫居民有10萬人的「皇后鎮」社區，以介入醫療、科技、社會參與等，從中設計、了解未來的需要。這個計畫與台灣正進行的「關渡學」十分相似，因此來台交流，其中「關渡學」令新加坡代表團驚艷的有兩大特色。

陳亮恭指出，首先在關渡社區實行的「關渡學」全面導入過去10年的相關研究，並都有相關實證基礎，如社區缺乏強度運動據點等，就會加以開設，並連結醫療服務；其次、「關渡學」與科技結合也令人印象深刻，並導入學校、醫院、產業等資源，並進入實用端，企業可以依照需求，重新設計服務體系及產品，不同於新加坡目前也選出五家企業合作，希望能發展出好的科技方案，也希望國內廠商可以與新加坡團隊合作。

關渡社區落實3年目前已有初步成果，顯示健康餘命已有改變。陳亮恭說，目前依全國健康餘命數據設計公式，以推估未來4、8、12年的沒有死、沒有失能的長壽機率，了解整體性的差別，最新成果將於今年年底或明年初對外公布。

台北榮總院長陳威明表示，陳亮恭院長所帶的台北榮總、國立陽明交通大學的團隊，專注於最前瞻的高齡醫學領域，現在新加坡人口也面臨快速高齡化，期盼透過兩國的互相交流、學習，學習到更多的政策及經驗。

台北榮總今舉辦「台灣新加坡健康長壽高峰論壇」，台灣與新加坡的長壽健康社區計畫充分交流。記者邱德祥／攝影
台北榮總今舉辦「台灣新加坡健康長壽高峰論壇」，台灣與新加坡的長壽健康社區計畫充分交流。記者邱德祥／攝影

新加坡 老化 陳亮恭 高齡化

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