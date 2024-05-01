快訊

勞動節報喜！第1季新制勞退大賺3,331億元 平均每位勞工分紅2.6萬元

蘋果入社測驗？畫一條線讓「123=4」算式成立 網友直呼有夠難

8成女性愛愛好被動？研究曝最無效也最NG的避孕行為「就是它」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梅雨季小心悶出香港腳 戶外活動留意「毛毛蟲皮膚炎」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
春夏交替，戶外活動要小心「毛毛蟲皮膚炎」，下雨天則要留意潮濕悶熱造成香港腳。本報資料照片
春夏交替，戶外活動要小心「毛毛蟲皮膚炎」，下雨天則要留意潮濕悶熱造成香港腳。本報資料照片

今天正式進入氣象署定義的梅雨季，但仍有民眾會把握好天氣爬山或到公園野餐，皮膚科醫師提醒，春夏交替要小心「毛毛蟲皮膚炎」，當部分毛毛蟲的纖毛或蟲體接觸到皮膚，會因為刺激引發過敏反應，出現一個個丘疹，提醒民眾到戶外活動，要穿著長袖衣物，也要避免坐在樹下；潮濕悶熱的天氣狀態或工作環境，發現腳部出現皮屑、趾縫潰爛、水泡等，則是香港腳症狀。

台灣皮膚科醫學會發言人、台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，春夏時節，會有很多蝴蝶跟蛾的毛毛蟲，這些毛毛蟲身上很多細的纖毛，毛毛蟲的毛被風吹過沾到皮膚，甚至毛毛蟲掉到身上，纖毛刺激皮敷會引起過敏反應，出現一個個丘疹，治療上會使用抗組織胺藥物，或擦局部外用藥，到戶外活動時，建議穿長袖衣物，也要避免坐在樹下。

下雨、又剛好碰到春天，黃毓惠說，最近蕁麻疹病人變多，各個年齡性別都會有，在季節交換的階段，案例的確會比較多，皮膚會癢、出現一塊塊紅疹，一但洗熱水會更癢，多數患者都是因為癢到受不了或出現紅疹就醫，但如果是慢性尋麻疹可能反覆發作；治療方面，輕微個案會給予抗組織胺類藥物。

但蕁麻疹也會出現嚴重個案，黃毓惠表示，嚴重個案不只會出現全身性紅疹，甚至眼皮、嘴唇也會因為血管性水腫而腫起來，更嚴重則會導致呼吸困難，如果有出現症狀加劇的患者，要盡快到急診就醫，避免影響到呼吸系統。

進入梅雨季節，多數人會聯想到下不停的雨，黃毓惠說，夏天比較容易流汗、悶熱，如果有淋雨，腳就不要悶住，否則容易導致黴菌滋生，如果皮膚出現皮屑、腳趾縫有些潰爛，甚至起水泡，都算是香港腳的症狀，治療上會使用抗黴菌外用藥膏。

黃毓惠表示，如果病灶從腳傳到其他部位，如屁股、身體等，就會變成體廯，這樣就算比較嚴重的情形，治療上會給予口服抗黴菌藥物，提醒生活或工作屬於容易流汗、悶熱的族群，如戶外工作者、需要穿著隔離衣的民眾，要特別留意。

梅雨 毛毛蟲 皮膚科 麻疹 黴菌

延伸閱讀

鋒面+東北季風到 賈新興：彰化以北慎防較大雷雨

水情吃緊？氣象署：今年梅雨量正常至偏少、氣溫偏暖

把握好天氣！周三起2天全台有雨 氣溫一路下滑最低20度

6旬男聚餐後全身蕁麻疹引休克 醫師提醒：千萬別輕忽

相關新聞

凌晨雷雨帶離開…粉專：中午前空檔 下午開始新一輪降雨訊號

今天凌晨為各地帶來強風及大雨的雷雨帶已經離開，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中午之前屬於一個短暫的空檔，預計下...

五一遊行4千勞工下午凱道怒吼 籲賴政府勿讓台灣淪為過勞、功德之島

今天是五一勞動節。「五一行動聯盟」下午1時將在凱道舉行五一勞工大遊行，預計4000人上街頭。遊行今年喊出「連續執政無蜜月...

還在努力回憶嗎？出生至今出國次數總查詢 3步驟解答

頻繁出國的民眾再也不用傷透腦筋回想出國日期，可以直接透過My Data上網下載自己的入出國日期證明書，但不包含個人出境的國家名稱。

醫界籲修法保障健保1點1元 薛瑞元：破壞健保支付制度

健保全民滿意度高，但受限健保總額支出上限制，醫界出現健保一點0.6至0.8元不等的浮動點值給付，國民黨立委蘇清泉等人提案...

主動脈剝離年輕化…腹痛瀉也是病灶 還有這些非典型狀況

29歲男子這個月初因頭暈、腹痛瀉加劇，家人帶到衛福部桃園醫院急診，醫師評估他臉色發白、冒冷汗不像單純腸胃炎，安排腹部電腦...

「關渡學」與「皇后鎮」台灣與新加坡推動健康長壽社區

因應全球人口結構變化，各國關注高齡健康長壽議題，國內關渡醫院院長陳亮恭為此領域的翹楚，領導「台灣高齡整合照護研究」（TI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。