梅雨季小心悶出香港腳 戶外活動留意「毛毛蟲皮膚炎」

今天正式進入氣象署定義的梅雨季，但仍有民眾會把握好天氣爬山或到公園野餐，皮膚科醫師提醒，春夏交替要小心「毛毛蟲皮膚炎」，當部分毛毛蟲的纖毛或蟲體接觸到皮膚，會因為刺激引發過敏反應，出現一個個丘疹，提醒民眾到戶外活動，要穿著長袖衣物，也要避免坐在樹下；潮濕悶熱的天氣狀態或工作環境，發現腳部出現皮屑、趾縫潰爛、水泡等，則是香港腳症狀。

台灣皮膚科醫學會發言人、台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，春夏時節，會有很多蝴蝶跟蛾的毛毛蟲，這些毛毛蟲身上很多細的纖毛，毛毛蟲的毛被風吹過沾到皮膚，甚至毛毛蟲掉到身上，纖毛刺激皮敷會引起過敏反應，出現一個個丘疹，治療上會使用抗組織胺藥物，或擦局部外用藥，到戶外活動時，建議穿長袖衣物，也要避免坐在樹下。

下雨、又剛好碰到春天，黃毓惠說，最近蕁麻疹病人變多，各個年齡性別都會有，在季節交換的階段，案例的確會比較多，皮膚會癢、出現一塊塊紅疹，一但洗熱水會更癢，多數患者都是因為癢到受不了或出現紅疹就醫，但如果是慢性尋麻疹可能反覆發作；治療方面，輕微個案會給予抗組織胺類藥物。

但蕁麻疹也會出現嚴重個案，黃毓惠表示，嚴重個案不只會出現全身性紅疹，甚至眼皮、嘴唇也會因為血管性水腫而腫起來，更嚴重則會導致呼吸困難，如果有出現症狀加劇的患者，要盡快到急診就醫，避免影響到呼吸系統。

進入梅雨季節，多數人會聯想到下不停的雨，黃毓惠說，夏天比較容易流汗、悶熱，如果有淋雨，腳就不要悶住，否則容易導致黴菌滋生，如果皮膚出現皮屑、腳趾縫有些潰爛，甚至起水泡，都算是香港腳的症狀，治療上會使用抗黴菌外用藥膏。

黃毓惠表示，如果病灶從腳傳到其他部位，如屁股、身體等，就會變成體廯，這樣就算比較嚴重的情形，治療上會給予口服抗黴菌藥物，提醒生活或工作屬於容易流汗、悶熱的族群，如戶外工作者、需要穿著隔離衣的民眾，要特別留意。