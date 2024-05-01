鋒面+東北季風到 賈新興：彰化以北慎防較大雷雨

今天進入梅雨季，未來10天的天氣重點部分，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天彰化以北有局部較大雷雨發生的機率，其它時間大致為午後局部短暫雨天氣型態，下周三受微弱鋒面及東北風增強影響。

他說，今明兩天受鋒面及東北季風影響，新竹以北及宜蘭氣溫降，高雄以北有局部短暫陣雨或雷雨，宜花東亦有局部短暫雨，其中彰化以北有局部較大雷雨發生的機率。

賈新興表示，周五台中以北仍有局部陣雨，午後台中以北、中南部及宜花東有局部短暫陣雨，周六午後台中以北、南投及高屏山區及宜花東有局部短暫陣雨，周日竹苗以北、台中以南山區及宜花東有局部短暫陣雨。

賈新興說，下周一清晨彰化至新竹沿海有零星短暫雨，午後北部及宜蘭有局部短暫雨，中南部及花東亦有零星短暫雨。下周二高屏沿海清晨有零星短暫雨，午後北部、中南部及宜花東有零星短暫雨。

接著下周三受微弱鋒面及東北風增強影響，新竹以北及宜花東午後有局部短暫雨，中南部亦有零星短暫雨。賈新興表示，下周四午後嘉義以南及花東有零星短暫雨，下周五午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。