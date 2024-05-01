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女月經總超過10天竟是子宮肌瘤作祟 靠中醫調養緩解　

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
蔡宗璟指出，經血量過多最常見的原因是子宮肌瘤及卵巢功能異常，事實上，中醫的治療可讓肌瘤出血明顯降低，再配合鐵劑補血，便能成功改善問題。圖／蔡宗璟提供
蔡宗璟指出，經血量過多最常見的原因是子宮肌瘤及卵巢功能異常，事實上，中醫的治療可讓肌瘤出血明顯降低，再配合鐵劑補血，便能成功改善問題。圖／蔡宗璟提供

新竹一名40歲陳姓女子每次月經來不僅量多，為期天數還超長，總是超過10天以上，困擾許久後向擁有中西醫雙執照的醫師蔡宗璟求診，經把脈問診，發現陳女臉色偏黃且無血色，且血紅素偏低，不但疲倦無力，還容易掉髮，研判該症狀與子宮肌瘤有關，經中藥調理三個月，不僅月經週期正常，出血量也正常，甚至也減緩經期不順等症狀，讓陳女回歸正常生活。

蔡宗璟指出，陳女有子宮肌瘤病史，因已屆更年期，不願意接受西醫子宮全切除手術的治療，陳女看診時主訴月經量大且不止，且有子宮肌瘤有數顆，最大約3公分。另外，陳女看診時臉色偏黃，當時血色素大約為7g/dL（正常值為12-16g/dL），陳雖有服用鐵劑，仍無法改善貧血，不但常疲倦無力，兩眼迷糊無神，甚至會掉髮，感到頭暈與心悸。

蔡宗璟說，陳女月經來時下腹部也會出現悶脹情形，月經血塊較多，口乾飲水不解渴，容易咳嗽有白痰，平時女性分泌物也稍多，舌色淡苔白膩厚，脈象滑數。他發現，陳女體質屬痰濕體質夾有氣滯血瘀，因此給予厚朴、陳皮、萊菔子、澤瀉去濕化痰及山楂、三稜、莪朮化瘀散結，並配合枳實、佛手柑、鬱金等理氣藥緩解痛經，並交代陳鐵劑繼續服用。

蔡宗璟說，經持續3個多月的回診治療，陳女的月經出血量已明顯減少，月經日數也控制在7天內，疲倦無力及心悸亦改善，臉色變得紅潤而自然，掉髮也明顯減少。且抽血報告的血色素為11.9g/dL幾乎恢復正常，目前仍持續回診服用中藥鞏固療效。

蔡宗璟指出，經血量過多最常見的原因是子宮肌瘤及卵巢功能異常，子宮肌瘤的西醫治療方式通常是子宮全切除手術，而接近更年期的婦女經常選擇不手術，事實上，中醫的治療可讓肌瘤出血明顯降低，再配合鐵劑補血，便能成功改善問題。

另外，卵巢功能異常也會造成月經淋漓不止，有經驗的中醫師會依體質開立中藥讓卵巢功能恢復正常，月經自然能準時且經血量正常，治療穩定後停用中藥也不復發。

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