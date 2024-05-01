聽新聞
test
0:00 / 0:00

視力模糊非老花 高金素梅白內障動刀

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
奧斯卡眼科診所院院長張正忠(右) 為立委高金素梅動人工水晶體置換手術。圖／奧斯卡眼科診所提供
奧斯卡眼科診所院院長張正忠(右) 為立委高金素梅動人工水晶體置換手術。圖／奧斯卡眼科診所提供

58歲立委高金素梅日前在臉書上分享「獨眼照」，在立法院戴著黃色透明護目鏡問政，很多人關心她的眼睛怎麼了？原來她因白內障合併乾眼症，於三月下旬由奧斯卡眼科診所院長張正忠為她動刀，接受人工水晶體置換術及相關治療。

張正忠指出，高金素梅半年前回診時，被診斷出患有輕微白內障，後來忙於2024大選，疏於追蹤檢查視力，以為是老花眼度數加深，但戴上新的眼鏡沒有改善視力模糊、視野失焦，甚至導致偏頭痛。

張正忠說，高金素梅喜歡戶外活動，經常大量閱讀文件資料，又常盯著螢幕，屬於白內障高危險群，檢查後發現，她的白內障惡化，水晶體混濁且已過熟，建議進行人工水晶體置換。此外，她還有乾眼症問題，時常感到眼睛乾澀、疲勞、畏光、有異物感，有時因搔癢而用手揉眼，造成更嚴重的角膜破皮。

白內障與乾眼症部分症狀相似，如視力模糊、畏光，皆有年輕化趨勢。張正忠提醒，白內障與乾眼症嚴重時危及視力健康，如果覺得視力模糊、眼睛癢、乾澀不適，出現異物感，需就醫鑑別診斷，千萬別自行點眼藥水。

張正忠表示，經討論後，高金素梅接受微創白內障手術，結合3D立體手術影像及導航系統，讓人工水晶體植入位置及散光度數調整更精準；也考量她用眼習慣，植入三焦人工水晶體，符合看清楚遠、中、近距離的視力要求，術後不用再戴老花眼鏡；也同步使用自體血清生長修復受損角膜，並透過「眼科脈衝光」治療乾眼症。

如何保養眼睛？張正忠強調，掌握「三多與三少」原則，多看遠、多看綠、多閉眼；少看3C、少看電視、少熬夜，適度熱敷眼睛，對消除眼睛疲勞有幫助。

水晶 白內障 視力

延伸閱讀

白內障非老人專利！高金素梅緊急手術 執刀眼科醫：遇4症狀快就醫

陸開放福建來台團體遊 高金素梅火速排案要陸委會具體回應

高金素梅砲轟原民會準主委人事：「以番制番」的殖民思考

數位身分證爭議 高金素梅任立院調閱小組召委

相關新聞

醫院財報 林口長庚最賺 土城醫院最虧

衛福部健保署昨公布一一一年醫療院所財務報告，林口長庚醫院連七年蟬聯整體結餘最高的醫院，金額達九十三點九三億元，但主要盈餘...

今年梅雨量正常至偏少 「難解缺水」

中央氣象署表示，今年春季（二至四月）平均溫度為一九五一年以來的第二暖，整體雨量值則偏少，梅雨季（五至六月）預計在五月下旬...

台大醫本業結餘 僅疫前三分之一

衛福部健保署昨公布各醫院財務報告，在醫務相關盈餘中，「最賠錢」五家醫院分別為基隆長庚醫院、和信醫院、花蓮慈濟醫院、土城醫...

防檢署提醒：寵物用藥含大麻 國內未開放

大陸工程、台灣高鐵前董事長殷琪，去年涉嫌從美國網購大麻商品給寵物狗舒緩焦慮用，因含有大麻二酚（CBD）、四氫大麻酚（THC）...

退休力／防失智 「麥得飲食」吃出腦活力

逆轉腦齡防失智可以吃出來！大腦退化不僅可能出現記憶力衰退，更增加罹患失智症風險，而失智12大危險因子中，飲食相關因子占4...

偏頭痛近7成患者 月請3天假休息

台灣頭痛醫學會統計，國內約200萬人飽受偏頭痛所苦，盛行率9.1%。台灣年輕病友協會公布最新「偏頭痛認知大調查」顯示，逾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。