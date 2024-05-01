視力模糊非老花 高金素梅白內障動刀

58歲立委高金素梅日前在臉書上分享「獨眼照」，在立法院戴著黃色透明護目鏡問政，很多人關心她的眼睛怎麼了？原來她因白內障合併乾眼症，於三月下旬由奧斯卡眼科診所院長張正忠為她動刀，接受人工水晶體置換術及相關治療。

張正忠指出，高金素梅半年前回診時，被診斷出患有輕微白內障，後來忙於2024大選，疏於追蹤檢查視力，以為是老花眼度數加深，但戴上新的眼鏡沒有改善視力模糊、視野失焦，甚至導致偏頭痛。

張正忠說，高金素梅喜歡戶外活動，經常大量閱讀文件資料，又常盯著螢幕，屬於白內障高危險群，檢查後發現，她的白內障惡化，水晶體混濁且已過熟，建議進行人工水晶體置換。此外，她還有乾眼症問題，時常感到眼睛乾澀、疲勞、畏光、有異物感，有時因搔癢而用手揉眼，造成更嚴重的角膜破皮。

白內障與乾眼症部分症狀相似，如視力模糊、畏光，皆有年輕化趨勢。張正忠提醒，白內障與乾眼症嚴重時危及視力健康，如果覺得視力模糊、眼睛癢、乾澀不適，出現異物感，需就醫鑑別診斷，千萬別自行點眼藥水。

張正忠表示，經討論後，高金素梅接受微創白內障手術，結合3D立體手術影像及導航系統，讓人工水晶體植入位置及散光度數調整更精準；也考量她用眼習慣，植入三焦人工水晶體，符合看清楚遠、中、近距離的視力要求，術後不用再戴老花眼鏡；也同步使用自體血清生長修復受損角膜，並透過「眼科脈衝光」治療乾眼症。

如何保養眼睛？張正忠強調，掌握「三多與三少」原則，多看遠、多看綠、多閉眼；少看3C、少看電視、少熬夜，適度熱敷眼睛，對消除眼睛疲勞有幫助。