藝術或情色？ 畫家李石樵「橫臥裸婦」圖戶外看板遭撤

中央社／ 新北30日電
畫家李石樵作品「橫臥裸婦」主視覺戶外看板由於設在國民小學附近屢遭抗議，李梅樹紀念館今天決定撤下。
畫家李石樵作品「橫臥裸婦」主視覺戶外看板由於設在國民小學附近屢遭抗議，李梅樹紀念館今天決定撤下。

新北市三峽區李梅樹紀念館舉辦「春色無邊」展，畫家李石樵作品「橫臥裸婦」主視覺戶外看板由於設在國民小學附近屢遭抗議，李梅樹紀念館今天決定撤下。

媒體報導，適逢臺陽美術協會成立90週年，李梅樹紀念館以「春色無邊——初代臺陽人的春日和鳴」為主題策展，但以「橫臥裸婦」設計的戶外大型看板屢遭抗議。

臺陽美術協會1934年11月12日成立，創始會員有畫家陳澄波、廖繼春、李梅樹、楊三郎、陳清汾、顏水龍與李石樵等及日本藝術家立石鐵臣，由李梅樹草擬聲明書及會則。

紀念館晚間在社群網站臉書（Facebook）發表聲明表示，完全無涉情色的「春色無邊」源自臺陽成立宗旨，期望集結眾人心力，進一步普及美術思想，在秋季舉行的官辦美展之外，匯聚民間力量，以臺陽展「妝點台灣的春天」。

館方表示，展覽主題是策展之初就先擬訂，不是先選好主視覺畫作再設定展覽，何況「橫臥裸婦」遲至展前約1個月才確定可借展。

館方說，不是刻意選裸女畫搭配「春色無邊」主題，是這作品具備的代表性及象徵臺陽畫家們堅持藝術自主時代精神。

館方表示，「橫臥裸婦」參加1936年第2回臺陽展前遭日本殖民當局以「風紀上不適切」的含糊理由禁止展出，依學術研究顯示，可能與臺陽展是本土台籍藝術家所創，與官方辦的臺展有對立疑慮，即臺陽展的「政治不正確」招致殖民政府差別待遇。

不過，館方說，當年台籍藝術家們未屈服打壓，往後幾年臺陽展，李石樵仍接連展出多幅裸女畫，李梅樹、陳澄波等也相繼出品裸女畫，看似有意集體挑戰官方禁忌，凸顯臺陽成員們「公民不服從」態度。

此外，館方表示，有人質疑裸女主視覺為何要貼在安溪國小周邊，事實是紀念館鄰近長福停車場，近幾年宣傳展覽活動，商借停車場入口處長期設活動看板，不是針對安溪國小。

館方說，為不讓贊助單位、主管機關、學校及家長會難為，更為了不讓李石樵的畫因委曲求全而遮遮掩掩，決定將「橫臥裸婦」主視覺從停車場看板撤下（除畫作圖像外其餘仍保留），希望平息紛爭，原作仍照常在紀念館展出。

停車場 紀念館 藝術家

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